6月2日、元乃木坂46で女優の山下美月がInstagramを更新し、東京・有明アリーナでおこなわれた映画『キングダム 魂の決戦』のワールドプレミアに出席したことを報告した。そこでの山下の近影が話題となっている。

「山下さんは、デコルテが大きく開いたセクシーなブラックドレス姿など、オフショット写真を複数枚アップし、ファンから喜びの声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

X上には《ワールドプレミアお疲れ様でしたーめちゃ黒ドレス似合って素敵でした》《黒ドレス姿の美月ちゃん綺麗すぎる》など、絶賛する声が見られる。

2016年に乃木坂46としてデビューした山下は、センターをつとめるなど、グループの中心として活躍した。2024年に惜しまれながら卒業すると、女優業が中心となる。

「乃木坂時代から、映画『日日是好日』、ドラマ『着飾る恋には理由があって』（TBS系）など多くの作品に出演しています。卒業を機に本格的に女優業に進出すると、映画『六人の嘘つきな大学生』、ドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系）などに出演。

今作の『キングダム 魂の決戦』では、秦国王に仕える宮女役を演じています。経験を積むことで着実に女優としてのキャリアを築いていますね」（芸能記者）

出演依頼が絶えない理由を、この芸能記者はこう話す。

「健気な看護師から年下男性を悩ませる “魔性の女” まで、役の振り幅が広いんです。そのうえ、どんな役柄にも全力で向き合い、撮影前から現場がスムーズに進行するように監督や共演者と連絡をとるなど、現場での評判は上々です。2026年7月には、8年ぶりに舞台『成瀬は天下を取りにいく』で主演を務めることも発表されています。今後の活躍に期待が高まります」（同前）

グループ卒業から2年。山下は若手の実力派女優としての階段を着実に駆け上がっている。