6月に入り、露地もののサクランボの収穫が始まり、東根市の産直施設では、旬の「佐藤錦」を求め、山形県内外から多くの人が訪れています。ことしは、例年並みに近い収穫量を見込んでいるということです。



5日午前9時前、東根市の「よってけポポラ」です。

オープン前、すでに40人ほどが並び、列を作っていました。

お客さんたちのお目当ては東根が誇るブランドサクランボ「佐藤錦」です。オープン後は多くの人たちがサクランボのコーナーを訪れ、箱や袋詰められたサクランボを手に取り、品定めしていました。





客「名古屋から来た。大阪の親戚と名古屋と東京に送る。最近いろんなブランド出ているが、“佐藤錦”がおいしい」「仙台から。新鮮でいつもおいしいので買いに来る。いろんな種類出るし長く楽しめるので、これからもおいしいもの買いに来たい」栃木から「午前3時に家を出て、下道通って6時間かかった。最盛期になると店の中並んじゃうので、様子見に来た。近所にあげたり、自分で食べたりする」JAさくらんぼひがしねによりますと、去年のサクランボは例年の7割ほどしか店頭に並ばず、価格も1.3倍ほどに値上がりしました。一方で、ことしはこれまでのところ価格が例年並みに推移し、収穫量も注文数をまかなえるくらいの量を見込んでいるということです。また、ことしは、開花時期に暖かい日が多く、適度に雨も降ったため、去年より4、5日ほど生育が早まっているといいます。JAさくらんぼひがしね よってけポポラ 舘下勇 店長「ことしは天候も良くて寒暖差もあったので色づきが良く、生育がいいと思っている。非常においしいサクランボになっているので皆様に食べていただきたい」こちらの産直施設によりますと、佐藤錦の入荷量がピークを迎えるのは、10日ごろだということです。その後、「紅秀峰」や「やまがた紅王」が最盛期を迎えます。