6月4日、フリーアナウンサーの森千晴が自身のInstagramを更新。パツパツの白Tシャツで “美デコルテ” あらわなショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

《シドニー コアラって何でこんなにかわいいんだろう… シドニーの街が湾越しに見えたて綺麗だった》（※原文ママ）とつづり、ジーンズに白Tシャツとブルーのカーディガン、サングラスを頭にかけた自身のショットやコアラの写真、シドニーの街の写真などを添えた。

カーディガンのフロントは全開で、Tシャツがパツパツのせいか、バストが強調されて、かなり開放的な印象となっている。森の大胆ショットに、コメント欄では《めっちゃ可愛いし、スタイルたまらん》《こんなに凄かったんですか》などと、強調された胸元に目を奪われたような声が相次いでいる。

芸能記者が言う。

「森さんは、慶應義塾大学在学中の21歳だった2021年3月から、朝の情報番組『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）に出演。2026年3月に番組を卒業するまで、レギュラーとして5年間キャスターを務めました。

2025年には写真集『こもれび』を発売し、デコルテ全開ショットなどを披露しています。ただ、ふだんは清楚系の雰囲気のファッションが多いようですから、今回の投稿にファンの目も釘づけになったのではないでしょうか」

2026年3月27日が『グッド！モーニング』最後の出演となった森は、同日のInstagramで感謝をつづっていたが、コメント欄には森の番組卒業を惜しむ声が相次いでいた。

また、今回の投稿には、森アナが卒業したにもかかわらず、《帰ってきてください 朝の時間帯森さんが居ないのは 寂しいですよ いまだに》という声も寄せられている。

「森さんは番組卒業時のInstagramで、とても悩んだ末に《次なるステップに進むためには何かを手放す事も必要だと、この決断をする事にしました》と記していました。

現在は、毎週木曜日夜9時から放送されている『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）の司会や『BSイレブン競馬中継』（BS11）のキャスターを務めるなど、アナウンサーとしての仕事は継続しています。

また、最近ゴルフのレッスンを始めたようで、当面はスコア100切りを目指しているようです」（同前）

2025年12月に放送されたバラエティ番組『誰も知らない明石家さんま』（日本テレビ系）では、俳優の山田裕貴と再現ドラマで共演し、女優しての一面も見せていた。

“次なるステップ” にファンは大いに期待を寄せている。