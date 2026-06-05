お笑いコンビ・千鳥の大悟が５日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。

大悟は現在公開中の映画「箱の中の羊」で女優・綾瀬はるかと夫婦役を演じている。綾瀬の印象について大悟は「こんなピュアな子がまだいるんだみたいな。芸能界に」。今田耕司が「心がね」と言うと、大悟は「心がホントに美しい。まあ当然見た目もですけども」と語った。

こう言わせるほど綾瀬の優しさを感じたことが撮影中にあったという。一度、大悟が生まれた岡山県北木島の近くでロケがあったため、両親が見に来る予定だった。しかし当日、両親は「東京の人間に見せるような服を持っとらん」と、急に行く予定をやめてしまった。

大悟はこれを笑い話として綾瀬に伝えたのだが、真顔で「それは大悟さん、いけません！ 呼んでください」と言ってきたという。それでも恥ずかしがって来ないと言うと、綾瀬は「だったら私、行きます！」。

こうして撮影終了後、綾瀬はわざわざ両親に会いに行ったという。大悟は「本来帰るべきホテルの逆方向の、広島から岡山の方まで、ウチのおとうとおかあが…。一応島からは出てきてたんです。でもビビってもうて。『ウチの姉ちゃんの家におる』って言ったら、ウチの姉ちゃんのウチの方まで。もう大回り、１時間２時間、大回りになるのに来てくれて」。

こうして綾瀬は両親と一緒に写真を撮ってくれたりしたという。これを聞いた今田が「お前、もうアカンやん。好きになってるやん」と話すと、大悟は「好きにはなっとるよ」と笑わせた。