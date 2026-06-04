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意外と知らない不登校解決の糸口。「寝たきり中学生」を志望校合格に導いた親の意外な行動とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が、『【実話】寝たきり中３。不登校歴一年の末に親がやめた“たった一つ”のこと』と題した動画を公開した。動画では、親が口出しをやめたことで、寝たきりだった不登校の中学生が自ら動き出し、志望校合格を果たした事例と、そのメカニズムについて解説した。



動画では、中学生の不登校や引きこもりに悩む親に向け、思春期の子育てアドバイザーである道山氏が具体的な解決策を提示している。今回は、中学2年生から1年間にわたって不登校となり、部屋に引きこもって寝たきり状態だったという男子生徒の事例を紹介。親が「命の心配をして家を離れられない状況」だったところから、最終的に志望していた音楽系の学校に合格するまでの軌跡を辿った。



道山氏によると、状況を改善に導いた親のサポートは主に3つあるという。1つ目は、親があれこれ言う「口出しをやめる」こと。「とりあえず登校して」といった声かけを一切やめた。2つ目は「朝の声かけを変える」こと。午後2時に起きても「自分で起きられたね」とポジティブな言葉をかけ、子どもの好きなメニューを用意して背中を押してあげたという。3つ目は「子どもの話を聞く役に徹する」こと。子どもが話しかけてきた際に、親が言いたいことをぐっと我慢してじっくり耳を傾けたことを挙げた。



これらのサポートを通じて子どもが自ら動き出すメカニズムについて、道山氏は3つの観点から解説する。親が責めたり急かしたりしないことで、子どもは家を「安全な場所」と感じるようになる。また、昼夜逆転などの一時的な悪化を経ても、自分で立て直す経験が自己肯定感を育む。さらに、親の愛情が伝わることで心の中の「愛情バロメーター」が上がり、気力や意欲が湧いてくるのだという。



不登校という困難な状況下では、親は焦りからつい口を出してしまいがちだが、「口出しをやめる」という引き算のサポートこそが、子どもの自立心を育む鍵となる。親の心構えと具体的な接し方を学ぶ上で、非常に示唆に富む内容となっている。