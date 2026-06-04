近年、首都圏を中心に中学受験に挑戦する子どもが増えており、競争が激化しています。ネット上では「子どもにより良い教育を受けさせたい」「地元の公立中学校が荒れている」「子どもが小学校で友達とうまくいっていない」などの理由で中学受験をさせようか迷っている人は多いようです。

【豆知識】知らない人は多い…これが「中学受験」の意外なメリット＆デメリットです！

中学受験をする場合、小学3年の2月から勉強を始めるのが一般的なようですが、本当なのでしょうか。その場合、子どもが低学年のうちに保護者はどのようなことをやっておくべきなのでしょうか。中学受験に必要な取り組みについて、個別指導塾を運営するやる気スイッチグループ（東京都中央区） スクールIE運営本部 担当次長の長山和史さんに聞きました。

小学5年からでも間に合うケースも

Q.中学受験をする場合、いつ頃から勉強を始めたらよいのでしょうか。中学受験を始めるにあたって必要な心構えや、具体的な準備について教えてください。

長山さん「集団塾では『小3の2月』が一般的です。多くの集団塾で小3の2月（新小4）が一斉スタートの時期となるのは、小6の夏までに6年間の学習内容をすべて終え、後半を受験対策に充てるための逆算型カリキュラムが組まれているからです。

一方、個別指導塾であれば、お子さまの理解度に合わせて進められるため、5年生からでも間に合わせることは可能です。ただし、開始が遅いほど短期間にお子さまにかかる負荷は大きくなるため、なるべく『4年生の終わり』までにはスタートするのが、無理のない範囲での理想的なスケジュールと言えます」

Q.将来、子どもに中学受験をさせたい場合、低学年や中学年のうちにやっておくべきことはありますか。

長山さん「小学校3年生の夏ごろまでは、机に向かう勉強の習慣をつけることはもちろん大切ですが、親子のコミュニケーションを通じた豊かな体験の時間をつくることをおすすめしています。具体的には次のような体験です」

■自然な学習習慣の定着

この時期に最も大切なのは、机に向かうことを特別なことと思わない習慣化です。例えば、学校から帰宅後の決まった時間に決まった量の宿題や課題をこなす流れを作ってください。たとえ1日15分や30分であっても、毎日続けることで学習の器が作られ、高学年での勉強に耐えうる土台となります。

■豊かな実体験が知識に変わる瞬間をつくる

教科書で「青森はリンゴが有名」と文字で覚えるのと、実際に現地で「リンゴがおいしかった」という記憶があるのとでは、知識の定着率が全く違います。実体験があることで、後から習う知識がスムーズに頭に入ってくるケースもあるかと思います。

■習い事も遊びも全力で

興味を持ったことには何でもチャレンジさせてください。保護者さまは大変ですが、この時期に「やりたい！」と思ったことをやり遂げる、あるいは次々と新しいことに触れることが、将来の「自ら学ぶ力」の土台になります。