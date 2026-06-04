Fivotが提供するキャッシュレスアプリ「IDARE（イデア）」は、前月の平均残高に応じて特典内容が変わる4段階のランクプログラム「IDAREランク」を、7月1日から導入する。

ランクと特典の内容は、プラチナ（前月平均残高70万円以上）は年率2.2％のボーナスポイントを付与・海外事務手数料無料、ゴールド（同30万円以上70万円未満）は年率2.0％・海外事務手数料1.0％、シルバー（同5万円以上30万円未満）は年率1.5％・海外事務手数料2.0％、ブロンズ（同5万円未満）は年率1.0％・海外事務手数料3.0％となる。

スケジュールは、初回ランク判定期間が6月1日から30日までで、7月1日にランクが設定される。ランクに応じた海外事務手数料の適用は7月15日から、ボーナス利率の適用は8月1日から開始する。7月1日付与分のボーナスはランクにかかわらず一律年率2.0％で計算される。

新プログラムの導入に伴い、海外事務手数料の取扱いに関する記載を明確化した利用規約を7月15日から適用する。