²ìÍè¸¿Í¡¢ÜÆÁÒÆà¡¹¤Î ¡ÈÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥È¡É ¸ø³«¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç¤¤µ¡×¡Ä³À´Ö¸«¤¨¤¿¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤¬Á÷¤ë ¡È½îÌ±ÇÉÀ¸³è¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¤¬6·î2Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¡Ô#¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Õ¡Ô#neverafterdark¡Õ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î¤Û¤«¡¢¡Ô¼ºÇÔ¤·¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬±Ç¤ë¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹¤µ¤ó¤¬ ¡ÈÊÑ´é¡É ¤ò¸«¤»¤ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÜÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÍÍ»Ò¡£¼«Âð¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Æ±Æü¤Ë¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¡¢²ìÍè¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡Ô¥Ê¥¤¥¹¥¹¥Þ¥¤¥ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ô¤¼¤Ò¡¢¤¼¤Ò¡Ä¼¡²ó¤Ï¤ª¤Õ¤¿¤ê¤´É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ»²Àï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Õ¤È½Ð±é¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËX¾å¤Ç¤Ï¡¢²ìÍè¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÅ¦¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡ÔÀäÂÐ²Ô¤¤¤Ç¤ë¤Î¤Ë¤³¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤ÎÀäÂÐ¤ËÆ±¤¸À¸³è¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÅþÄì°ã¤¦¤Î¤ËÆæ¤Î¿Æ¶á´¶¡Õ
¡ÔÀäÂÐ¤Ë¹ëÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÉÕ¶á¤ÎÀ¸³è´¶¤¬¾þ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥´¶ÅÙÂç!! ÜÆÁÒÆà¡¹¥µ¥¤¥³¡¼¡Õ
¡ÔÜÆÁÒÆà¡¹¤Á¤ã¤ó¤Îº¸¼ê¸å¤í¤Ë¤¢¤ëµÝÌð¡¢¤¦¤Á¤ÎÄ¹ÃË¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¡Õ
¡¡½îÌ±ÇÉ¤Ê¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö²ìÍè¤µ¤ó¤ÈÜÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤Ë·ëº§¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡X¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ë¼Ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ï¡¢¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄíÍÑ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤â¼Ì¤ê¹þ¤à²ÈÄíÅª¤Ê»Ñ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢²ìÍè¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ±ÇÁü»ö¶È¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤ÎºîÉÊ¡¢Netflix¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È¡¡House of Ninjas¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±éÇÐÍ¥¤È¸¶°Æ¤òÌ³¤á¡¢Æ±ºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ü¥¤¥ë»á¤È±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖSIGNAL181¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¤«¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é±ÇÁü¤Î»£±Æ¤äÊÔ½¸¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡ºà¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸Ìó¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄí¤Ë¤Ï»Å»ö¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ÝÇ½¿Í¤ÎSNSÅê¹Æ¤Ï ¡È¥¥é¥¥éÀ¸³è¡É ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤¤ËÈ¿´¶¤òÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤ò²ÈÂ²¤ÇÄ¯¤á¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë¼ºÇÔ¤ò¾Ð¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ìÍè¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â²ìÍè¤Î¤Û¤Ã¤³¤êÆü¾ï¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£