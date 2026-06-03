»Ò¤É¤â¤Î¥²ー¥à²Ý¶â¤Ç25Ëü±ßÀÁµá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾Ê§¤¨¤ë³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£¾ÃÈñ¼Ô¥»¥ó¥¿ー¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¼è¤ê¾Ã¤·¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ì¤À®Ç¯¤Î¥²ー¥à²Ý¶â¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤ë¥²ー¥à²Ý¶â¤Ï¡¢¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô·ÀÌó¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌ¤À®Ç¯¼Ô¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯·ÀÌó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò¼è¤ê¾Ã¤»¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤â¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢¿Æ¤ËÌµÃÇ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤Ë¹â³Û²Ý¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÊÖ¶â¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±ー¥¹¤ÇÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤¬²Ý¶â¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿
¡¦Ç¯Îð³ÎÇ§¤ÇÀ®¿Í¤Èµ¶¤Ã¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¦²Ý¶â»þ¤Î¥Ñ¥¹¥ïー¥É´ÉÍý¤¬´Å¤«¤Ã¤¿
Îã¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Í³¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÊÝ¸î¼ÔÂ¦¤Î´ÉÍýÉÔÂ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÌ¤À®Ç¯¤À¤«¤éÉ¬¤ºÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀÁµá³Û¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÖ¶â¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¥»¥ó¥¿ー¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©
¹â³Û²Ý¶â¤Çº¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢²Ý¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÖ¶â¸ò¾Ä¤Î¿Ê¤áÊý¤äÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤È¤Î¸ò¾ÄÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌÀè¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö188¡Ê¤¤¤ä¤ä¡Ë¡×¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ»þ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
¡¦²Ý¶âÆü»þ
¡¦ÀÁµá¶â³Û
¡¦¥²ー¥àÌ¾
¡¦·èºÑÊýË¡
¡¦²Ý¶âÍúÎò¤Î²èÌÌ
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð
¤Þ¤¿¡¢Apple¤äGoogle¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÄ¾ÀÜÊÖ¶â¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Apple¤Ç¤Ï¡ÖÌäÂê¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡×¥Úー¥¸¡¢Google Play¤Ç¤ÏÊÖ¶â¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤À®Ç¯¤Ë¤è¤ëÌµÃÇ²Ý¶â¤È¤·¤Æ¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÖ¶â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÊÖ¶â¿½ÀÁ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑºÑ¤ß¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÊÖ¶â¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Ý¶â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÖ¶â¤¬Æñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤Ç¤âÊüÃÖ¤Ï´í¸±
°ìÊý¤Ç¡¢ÊÖ¶â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¹â¹»À¸¤¬Ç¯Îð¤òµ¶¤Ã¤ÆÅÐÏ¿¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·«¤êÊÖ¤·²Ý¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ö½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô·ÀÌó¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÊ§¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É²ñ¼Ò¤ä·ÈÂÓ²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÀÁµá¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢±äÂÚ¾ðÊó¤¬¿®ÍÑ¾ðÊóµ¡´Ø¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±äÂÚ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥íー¥ó¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¿³ºº¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¥«ー¥É²ñ¼Ò¤ØÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¤Ê¤É»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÎÊÑ¹¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸åÆ±¤¸¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°ÂÐºö¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢ÌµÃÇ²Ý¶â¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²Ý¶â»þ¤ËËè²ó¥Ñ¥¹¥ïー¥ÉÆþÎÏ¤òÉ¬Í×¤Ë¤¹¤ë
¡¦»Ò¤É¤âÀìÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
¡¦ÍøÍÑ¸ÂÅÙ³Û¤òÀßÄê¤¹¤ë
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë
ÆÃ¤Ë¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâÄÌ²ß¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ê¤É¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤ª¶â¡×¤Î´¶³Ð¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é»È¤¦¤È¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤¬¸º¤ë¤Î¤«¡×¤ò²ÈÄí¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¹â³Û²Ý¶â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁá¤á¤ÎÁêÃÌ¤¬ÂçÀÚ
»Ò¤É¤â¤Î¥²ー¥à²Ý¶â¤Ç25Ëü±ß¤â¤ÎÀÁµá¤¬Íè¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ë¤è¤ëÌµÃÇ²Ý¶â¤Ï¡¢¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê¾Ã¤·¤äÊÖ¶â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢²Ý¶âÍúÎò¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿ー¤ä¥²ー¥à±¿±Ä²ñ¼Ò¤ØÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÖ¶â¤Î²ÄÈÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸åÆ±¤¸¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀßÄê¤ä²ÈÄíÆâ¥ëー¥ë¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÃÇ²Ý¶â¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¹â³ÛÀÁµá¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÇÇº¤Þ¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌÁë¸ý¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー