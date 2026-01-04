µ´Î¶±¡æÆ¡¡ÂæÉ÷Ä¾·â¤Î²Æì¥é¥¤¥ÖÅöÆü·ô¡Ö3Ê¬¤Ç´°Çä¡×¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤³¤ê¤ã¤¢¡Ä¤â¤Ã¤È²Æì¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Îµ´Î¶±¡æÆ¡Ê41¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£2Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²Æì¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡µ´Î¶±¡¤ÏÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²Æì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¡Öµ´Î¶±¡æÆ42ºÐ¤ª¤¿¤ª¤á¥Ä¥¢¡¼²Æì¸ø±é¤Ç¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³«ºÅ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÌÞÏÀÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â³Î¼Â¤Ëµï¤ë¤Î¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÁ´¤Æ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº°ìÇÕ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖµÞî±È¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü·ô¤Ï·ë¹½¤ÊËç¿ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬3Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ê¤ã¤¢¡Ä¤â¤Ã¤È²Æì¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡Ä¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡1Æü¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬²Æì¤ËÅþÃåÍ½Äê¤âÈô¹Ôµ¡¤¬°ú¤ÊÖ¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤äÊªÈÎ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ïº£Æü¤ÎÃë¤Ë±©ÅÄ¤«¤éÆáÇÆ¶õ¹Á¤ØÃåÎ¦½ÐÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¾Ð¡×¤ÈÌµ»ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬µï¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÞÏÀ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª¤±¤Éº£¸å¤â°ì±þiPod¡¡nano¤À¤±¤Ï°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢º£¸å¤âÈó¾ï»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡ÈÁêËÀ¡É¤ò¾ïÈ÷¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¡¢²Æì¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈºÆÅÙ´¶¼Õ¤·¡Ö²Æì¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¤È¤«¤â¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤â¤·µ¹¤·¤±¤ì¤Ð¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¼¡ª¤â¤Ã¤È²Æì¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µ´Î¶±¡¤Ï2Æü¤Ë²Æì¤Ç¡Öµ´Î¶±¡æÆ42ºÐ¡¡¤ª¤¿¤ª¤á¥Ä¥¢¡¼¡×¡¢3Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¤ß¤Ê¤¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡vol.52¡¡²ÆìÊÔ¡×¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤â¡¢ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¸ø¼°¤Ï29Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡ÖÂæÉ÷6¹æ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø±é¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤òÈ¯É½¤·³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡31Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¤¬¡Ö6·î1Æü¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ê½ªÆüÊÄ´Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÄ´Û¤òÈ¯É½¡£¡Ö¹ñÆâÀþ¡¦¹ñºÝÀþ´Þ¤àÁ´´Û¡×¤ò½ªÆüÊÄ´Û¤È¤·¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Öº£Ìë¤Î±©ÅÄ¤«¤éÆáÇÆ¤Ø¤ÎºÇ½ªÊØ¤ÇÍè¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿»öÌ³½ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÊªÈÎ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆáÇÆ¹Ô¤ºÇ½ªÊØ¤¬Àè¤Û¤É±©ÅÄ¤Ø°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¤ª¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤Ê¤Î¤ÇiPod¡¡nano¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤Ç¥ª¥±¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÂÐ±þ¤òÈ¯É½¤·¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°ì±þ2Æü(²Ð)¤ÎÄ«È¯¤ÎÊØ¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨¤Æ¸þ¤«¤¦Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£