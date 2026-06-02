「相談しやすい環境が醸成」いじめ認知1万1978件で4年ぶり増加 SNS中傷も増 山形県
山形県内の公立学校で昨年度に認知されたいじめの件数はおよそ1万2000件で、4年ぶりに増加したことが分かりました。県は「相談しやすい環境が醸成されつつある」と分析しています。
これは、2日に開かれた「県いじめ問題対策連絡協議会」で明らかにされたものです。
県教育委員会は、いじめの早期把握や解決につなげようと、年2回、県内の公立学校に対し、いじめに関するアンケートを実施しています。それによりますと、昨年度に認知されたいじめの件数は1万1978件に上り、前の年度に比べ460件あまり増加しました。増加は4年ぶりで、調査を始めた2013年度以降では5番目の多さとなりました。
いじめの内容は「からかいや悪口など」が最も多い7801件、次いで「ぶつかられたり叩かれた」が3238件となっています。このほか、「インターネットやSNSなどでの誹謗中傷」は399件となり、前年度より55件増えています。認知件数が増加した要因について、県は「アンケートの実施や研修会の開催などにより、児童や生徒から大人に相談しやすい環境が醸成されつつあるため」と分析しています。
協議会ではこのほか、県警察が去年、いじめに起因する事件として、恐喝と暴行の合わせて2件を摘発したことも報告されました。