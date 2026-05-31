Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Îº´²ì´Ø¤ÇÈïºÒ½»Ì±¤¬½¸¤¦¡¡Âè4²óÃÏ°è¤Î¤¤º¤Ê¸òÎ®²ñ¡¡ÂçÊ¬
Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤«¤éÈ¾Ç¯Í¾¤ê¤È¤Ê¤ëÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç31Æü¡¢ÈïºÒ¤·¤¿ÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖÃÏ°è¤Î¤¤º¤Ê¸òÎ®²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸òÎ®²ñ¤ÏµîÇ¯11·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÇÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÂçÊ¬»Ô¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÈïºÒ¤·¤¿ÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤ª¤è¤½120¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸©ÆîÍî¸ìÁÈ¹ç¤ÎË¸å²È²ÎÈ¬¤µ¤ó¤¬Íî¸ì¤òÈäÏª¤·¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È½»Ì±Æ±»Î¤Ç¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¹ç¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊ¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Íè·î¾å½Ü¤«¤é¸øÈñ²òÂÎ¤¹¤ëÃÏ°è¤ò¿·¤¿¤Ë3¤Ä¤Î¹©¶è¤ËÊ¬¤±¤Æ³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£