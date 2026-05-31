¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¡×¡¡µåÂ®¡õ¼«¿®¼è¤êÌá¤·¤¿»Ñ¤ËÀä»¿¤ä¤Þ¤º
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½4¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2026Ç¯5·î30Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ï6¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤Ï5²ó1/3¤ò3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢4¾¡ÌÜ¤Ï¼¡Àï°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÏÅêµåÆâÍÆ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ø¤Î8µåÌÜ¤Ë100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨½é¤ÎµåÂ®100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡ËÄ¶¤¨¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿22ËÜÎÝÂÇ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£2²óÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¡¦¥Ü¡¼¥à¤Ë98.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.2¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢ÀèÀ©¥½¥í¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï13¿ÍÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢°ÂÄê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡2¡½1¤Î6²ó¤ËÏ¢ÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é²¼¤ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Âç´Ñ½°¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¤Î¥Ù¥·¥¢¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢»°¿¶¡¢»°¥´¥í¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤Îº´¡¹ÌÚ¤âÇï¼ê¤Ç´î¤Ó¡¢¥Ù¥·¥¢¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¤Ç·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅÐÈÄ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£º£Ìë¤ÏµåÂ®¤â²æ¡¹¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ÎµåÂ®¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀ©µåÎÏ¤äÊÑ²½µå¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ1µå¥ß¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¾Î»¿¡£º£µ¨ºÇÂ®¤Î100.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.6¥¥í¡Ë¤Ê¤É100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤è¡£ÀµÄ¾¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎµåÂ®¤¬½Ð¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÈà¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ç¤âËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼«¿®¤ä³Î¿®¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤Â®µå¤ÈÍ¥¤ì¤¿À©µåÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»¿¼¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÂ®¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¡¢Åê¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤ò¸«¤ÆµåÂ®¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡ÈÎÉ¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤¿¡É¡È´¶³Ð¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦µåÂ®¤òÃµ¤·µá¤á¤¿¤ê¡¢µåÂ®¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¸«¤»¤ëÌµ¸ÂÂç¤Î¿¤Ó¤·¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤è¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥³¡¼¥Á¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¡¢Ï¯´õ¤Î¶ÚÎÌ¤ä¶ÚÎÏ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¼«¿®¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ËÜÊª¤Î¼«¿®¤À¤è¡£º£¤ÎÈà¤Ï¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Î¡ÈËÜÊª¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¡É¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈºÇÂç¸Â¤Î»¿¼¤ÇÀ®Ä¹¤òÇ§¤á¤¿¡£