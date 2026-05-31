¡Ú¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹¡Û¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¿·Í½¹ð±ÇÁü¸ø³«¡ª ¾å±Ç²ñ¥ì¥Ý¡¼¥È¤âÅþÃå
6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤ÎÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë10¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹ ÇÛ¿®¡ª¿ä¤·¤ò·Ñ¤°¤â¤Î¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹ ÇÛ¿®¡ª¿ä¤·¤ò·Ñ¤°¤â¤Î¡ÙºÇÂ®¾å±Ç¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÂ®Êó¥ì¥Ý¡¼¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ£¤ë¡¢TTFC10¼þÇ¯µÇ° ´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë·Ç¤²¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£ ¡ÉÆ´¤ì¤Ï¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡É ¡½¡½¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ ¡ÉÇÛ¿®¡É ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶«¤Ù¡¢¡ØÇÛ¿®¡ª¡Ù¡½¡½¼¡¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï·¯¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹ ÇÛ¿®¡ª¿ä¤·¤ò·Ñ¤°¤â¤Î¡Ù¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹ ÇÛ¿®¡ª¿ä¤·¤ò·Ñ¤°¤â¤Î¡Ù¤Î¿·Í½¹ð±ÇÁü ¡É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÊÔ¡É ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬ ¡ÉÇÛ¿®¡É ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤Æ
¤¤¤¯»Ñ¤ä¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î°ìÃ¼¤ò30ÉÃ¤ÇÉÁ¼Ì¡£TTFC10¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÂ£¤ë¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ÎËë³«¤±¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢5·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËËÜºî¤ÎºÇÂ®Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬Åìµþ¡¦ÀõÁð²Ö·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ï¡ÖËÜ¾òÄÅµÈ¡×Ìò¤ÎÎëÌÚÊ¡¡¢¡ÖÁáÅÄÄ¾ÅÍ¡×Ìò¤ÎßÀÅÄÎ¶¿Ã¡¢¡Ö³¤¾ë¿´ÍÛ¡×Ìò¤ÎÉðÅÄÎèÆà¡¢¡Ö¿Ü²ìÆïÍº¡×Ìò¤ÎµÜß·Í¤¤È¡¢ËÜºî¤Ç´ë²è¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºäËÜ¹À°ì¡£MC¤Ï¡¢TTFC¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎµÜÅçºéÎÉ¤¬Ì³¤á¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂç¤ÎÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤¬ËÜÅö¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÅµÈ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ßÀÅÄ¤Ï¡Ö°ìÅÙ´Ñ¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤âÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£¡Ö¼Â²È¤Î¤è¤¦¤ÊºäËÜÁÈ¤Ë¡¢¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºäËÜ´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤âÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖTTFC10¼þÇ¯¤ÎµÇ°ºîÉÊ¤Ë¡¢»ä¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉðÅÄ¡£¡Ö¿´ÍÛ¤ÏÁ°È¾¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤òÄÅµÈ¤ÈÄ¾ÅÍ¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±£¤·Êý¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¿´ÍÛ¤È¤¤¤¦¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÄ©¤ó¤ÀºÝ¤Î "È¯¸«" ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÅ¨¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯M¡×Â¦¤Î¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤ÏÍ£°ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜß·¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢ºäËÜ´ÆÆÄ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤â°Ìò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºäËÜÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢ËÍ¤Ï°Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
ºäËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅù¿ÈÂç¤ÎÃ±ÂÎ¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥Á¡¼¥à¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢µðÂç¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¡¢Æ±¤¸ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äµ»¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿·¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÎÎëÌÚ¡¢ßÀÅÄ¡¢ÉðÅÄ¤¬¡ÖÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÇÛ¿®¥Ý¡¼¥º¡×¤òÈäÏª¡£¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥¥á¤¿3¿Í¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ØBacklit world¡Ù¤ò²Î¤¦MindaRyn¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ØTrinity Force¡Ù¤ò²Î¤¦±ü°æ²íÈþ¡ßÅÄÃæÍµª¤ÎÀ¸¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢MindaRyn¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ç¼«¿È¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤¿´¶Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿±ü°æ¤ÈÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÆÃ»£¡ÊºîÉÊ¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¡£²¸ÊÖ¤·¤Î°ÕÌ£¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ºäËÜ´ÆÆÄ¡£¡ÖËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÆÃ»£ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤±¤Ð¡¢Â³¤¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Þ¤¿Î©¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤ÒÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù¤ò¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹ ÇÛ¿®¡ª¿ä¤·¤ò·Ñ¤°¤â¤Î¡Ù¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯ÇÛ¿®³«»Ï¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡ËÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö
¡ä¡ä¡ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ£¤ë¡¢TTFC10¼þÇ¯µÇ° ´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë·Ç¤²¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£ ¡ÉÆ´¤ì¤Ï¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡É ¡½¡½¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ ¡ÉÇÛ¿®¡É ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶«¤Ù¡¢¡ØÇÛ¿®¡ª¡Ù¡½¡½¼¡¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï·¯¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹ ÇÛ¿®¡ª¿ä¤·¤ò·Ñ¤°¤â¤Î¡Ù¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¤¤¤¯»Ñ¤ä¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î°ìÃ¼¤ò30ÉÃ¤ÇÉÁ¼Ì¡£TTFC10¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÂ£¤ë¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ÎËë³«¤±¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢5·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËËÜºî¤ÎºÇÂ®Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬Åìµþ¡¦ÀõÁð²Ö·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ï¡ÖËÜ¾òÄÅµÈ¡×Ìò¤ÎÎëÌÚÊ¡¡¢¡ÖÁáÅÄÄ¾ÅÍ¡×Ìò¤ÎßÀÅÄÎ¶¿Ã¡¢¡Ö³¤¾ë¿´ÍÛ¡×Ìò¤ÎÉðÅÄÎèÆà¡¢¡Ö¿Ü²ìÆïÍº¡×Ìò¤ÎµÜß·Í¤¤È¡¢ËÜºî¤Ç´ë²è¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºäËÜ¹À°ì¡£MC¤Ï¡¢TTFC¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎµÜÅçºéÎÉ¤¬Ì³¤á¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂç¤ÎÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤¬ËÜÅö¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÅµÈ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ßÀÅÄ¤Ï¡Ö°ìÅÙ´Ñ¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤âÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£¡Ö¼Â²È¤Î¤è¤¦¤ÊºäËÜÁÈ¤Ë¡¢¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºäËÜ´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤âÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖTTFC10¼þÇ¯¤ÎµÇ°ºîÉÊ¤Ë¡¢»ä¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉðÅÄ¡£¡Ö¿´ÍÛ¤ÏÁ°È¾¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤òÄÅµÈ¤ÈÄ¾ÅÍ¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±£¤·Êý¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¿´ÍÛ¤È¤¤¤¦¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÄ©¤ó¤ÀºÝ¤Î "È¯¸«" ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÅ¨¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯M¡×Â¦¤Î¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤ÏÍ£°ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜß·¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢ºäËÜ´ÆÆÄ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤â°Ìò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºäËÜÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢ËÍ¤Ï°Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
ºäËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅù¿ÈÂç¤ÎÃ±ÂÎ¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥Á¡¼¥à¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢µðÂç¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¡¢Æ±¤¸ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äµ»¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿·¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÎÎëÌÚ¡¢ßÀÅÄ¡¢ÉðÅÄ¤¬¡ÖÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÇÛ¿®¥Ý¡¼¥º¡×¤òÈäÏª¡£¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥¥á¤¿3¿Í¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ØBacklit world¡Ù¤ò²Î¤¦MindaRyn¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ØTrinity Force¡Ù¤ò²Î¤¦±ü°æ²íÈþ¡ßÅÄÃæÍµª¤ÎÀ¸¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢MindaRyn¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ç¼«¿È¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤¿´¶Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿±ü°æ¤ÈÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÆÃ»£¡ÊºîÉÊ¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¡£²¸ÊÖ¤·¤Î°ÕÌ£¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ºäËÜ´ÆÆÄ¡£¡ÖËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÆÃ»£ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤±¤Ð¡¢Â³¤¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Þ¤¿Î©¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤ÒÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù¤ò¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¯¥¹ ÇÛ¿®¡ª¿ä¤·¤ò·Ñ¤°¤â¤Î¡Ù¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯ÇÛ¿®³«»Ï¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡ËÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö