『MAO』第9話「華紋」 あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜23時45分から放送中、アニメ『MAO』第9話「華紋」のあらすじと先行カットが公開された。また、『TVアニメMAO』放送開始記念商品「日本画風クリエイターズアート」の受注が受け付け中。描き下ろしを担当した雪駄のインタビューも公開された。
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
このたび、5月30日（土）放送、第9話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第9話「華紋」あらすじ＞
若い娘を狙ってさらう茨木種彦に車で轢かれた貂子のもとへ、摩緒たちが駆け付ける。そこへ茨木家当主の依頼を受けた朽縄という男が現れる。木の陰陽術を使う朽縄だが、その正体は、摩緒の兄弟子の華紋だった。
＞＞＞第9話先行カットをすべてチェック！（写真16点）
また、『TVアニメMAO』放送開始記念商品「日本画風クリエイターズアート」が5月15日（金）より A-on STORE・プレミアムバンダイほかにて受注受け付け中だ。『TVアニメMAO』にてサブタイトル等の筆字や作中に登場する御札デザイン等を手掛け、本商品の描き下ろしを担当したクリエイター・雪駄氏のインタビューも公開された。
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
＜第9話「華紋」あらすじ＞
若い娘を狙ってさらう茨木種彦に車で轢かれた貂子のもとへ、摩緒たちが駆け付ける。そこへ茨木家当主の依頼を受けた朽縄という男が現れる。木の陰陽術を使う朽縄だが、その正体は、摩緒の兄弟子の華紋だった。
＞＞＞第9話先行カットをすべてチェック！（写真16点）
また、『TVアニメMAO』放送開始記念商品「日本画風クリエイターズアート」が5月15日（金）より A-on STORE・プレミアムバンダイほかにて受注受け付け中だ。『TVアニメMAO』にてサブタイトル等の筆字や作中に登場する御札デザイン等を手掛け、本商品の描き下ろしを担当したクリエイター・雪駄氏のインタビューも公開された。
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
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