能登半島地震の教訓を生かして備えを 鶴岡警察署が津波警報想定の訓練実施
山形県内の沿岸部に津波警報が発表されたことを想定した災害訓練が28日、鶴岡市で行われました。
この訓練は警察官の異動が落ち着いたタイミングで、改めて災害への対応を確認しようと鶴岡警察署が署員を対象に行ったものです。
28日は日本海沖を震源とした地震によって鶴岡市で震度6弱を観測し、県内沿岸部に津波警報が発表されたことを想定して行われました。
訓練「海からできるだけ離れ高い位置に避難してください。海から離れてください」
警察車両で走行しながらマイクを使って近隣の住民に高台への避難を呼びかけました。
鶴岡警察署 三宅純司 警備課長「沿岸部を管轄する警察署としていつ地震・津波が発生するか分からないのでいつ発生してもしっかりした対応が取れるように日ごろから備えておくことが必要」
県内ではおととしの元日に発生した能登半島地震で沿岸部に津波警報が発表され、およそ1万6500世帯、3万7000人に避難指示が出されました。
警察では有事の呼びかけのほか、「防災出前講座」などを通して、日ごろから住民に災害について認識してもらう取り組みを行っていきたいとしています。