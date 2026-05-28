【刃牙道】第2クール配信日決定！ メインビジュアルも公開
Netflixにて世界独占配信される『刃牙道』第2クールの配信日が6月18日に決定。メインビジュアルが公開された。
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”地上最強の親子喧嘩” が終結したのちの物語として展開される。現在Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中だ。
その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得。そして、アニメ『刃牙道』第1クールがNetflixにて世界独占配信中だ。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。
Netflixにて世界独占配信中のアニメ『刃牙道』の第2クール配信日が、2026年6月18日（木）に決定した。第14話から第25話まで、全話一挙配信なる。
熱き闘いの幕開けを、ぜひお楽しみに。
さらに、期待が高まる第2クールのメインビジュアルも公開された。
本ビジュアルでは、武蔵の前に立ちはだかる刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクルといった強者たちの姿が描かれている。そんな彼らに対し、静かに鞘から刀を抜く宮本武蔵。武蔵の眼には対峙した相手の持つ "価値" が映るといい、刃牙の地平まで広がる "馳走ヶ原" は、武蔵が刃牙という存在に見出した極上の御馳走そのもの。卓上を埋め尽くす絢爛たる馳走が、これから始まる死闘の濃密さを雄弁に物語っている。刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクル--それぞれの命を賭けた戦いが、今、幕を開ける。
「斬って、斬って、斬り登るーーそれが孤高の武蔵道ッッ！！！」のキャッチコピーからも垣間見える "最強" の頂を斬り登らんとする武蔵の生き様。誇りを賭けた漢たちの死闘の果てを、見逃すなッッ！！
（C）板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”地上最強の親子喧嘩” が終結したのちの物語として展開される。現在Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中だ。
その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得。そして、アニメ『刃牙道』第1クールがNetflixにて世界独占配信中だ。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。
熱き闘いの幕開けを、ぜひお楽しみに。
さらに、期待が高まる第2クールのメインビジュアルも公開された。
本ビジュアルでは、武蔵の前に立ちはだかる刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクルといった強者たちの姿が描かれている。そんな彼らに対し、静かに鞘から刀を抜く宮本武蔵。武蔵の眼には対峙した相手の持つ "価値" が映るといい、刃牙の地平まで広がる "馳走ヶ原" は、武蔵が刃牙という存在に見出した極上の御馳走そのもの。卓上を埋め尽くす絢爛たる馳走が、これから始まる死闘の濃密さを雄弁に物語っている。刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクル--それぞれの命を賭けた戦いが、今、幕を開ける。
「斬って、斬って、斬り登るーーそれが孤高の武蔵道ッッ！！！」のキャッチコピーからも垣間見える "最強" の頂を斬り登らんとする武蔵の生き様。誇りを賭けた漢たちの死闘の果てを、見逃すなッッ！！
（C）板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会
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