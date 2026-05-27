◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）

ソフトバンクのアルメンタは悔しいデビュー戦となった。育成から支配下登録され来日５年目で初登板、初先発。ＭＡＸ１５７キロのストレートを披露したが、１点の援護を受けた直後の３回に巨人打線につかまった。１死満塁から大城に押し出し四球を与えると、キャベッジに左越えの２点適時打を浴びたところでＫＯ。６１球を投げ、４安打４四死球の５失点だった。

今春のＷＢＣにメキシコ代表として出場した２１歳の左腕。「ストライクゾーンの中で勝負できなかった。四球がもったいなかったです。反省して良い投球ができるように頑張りたい」と、念願の１軍の舞台は甘くなかった。それでも力感のないフォームから繰り出す剛球は十分に通用するところを見せた。

球団はキューバ出身で育成からエースに駆け上がったモイネロのような成長曲線を期待している。背番号「３４」はドジャースなどで活躍したメキシコ出身のレジェンド左腕・バレンズエラにあやかっている。ＮＰＢから将来はメジャーのエースへ。アルメンタの物語はまだ始まったばかりだ。