27日の山形県内は高気圧に覆われ、酒田市と鶴岡市でことし初めて真夏日となるなど各地で気温が上昇しました。28日は夕方から雨の降る所が多くなる見込みですが、この暑さは続くとみられています。



山形地方気象台によりますと、27日の県内は高気圧に緩やかに覆われ、庄内を中心に各地で気温が上がりました。

日中の最高気温は、鶴岡で30.5度、酒田で30.3度といずれもことし初めて真夏日になったほか、米沢29.9度、山形29.8度など内陸でも30度に迫る暑さとなりました。

また、県内22の観測地点中、鶴岡と酒田を含む庄内の5地点でことし最高となりました。

こうした中、山形市の中心部では、日差しを避けて日陰に入る人や日傘を差す人の姿が見られました。





街の人「暑いです。けっこうびっくりしている。これから夏どうなるのか怖いなと思う」気象台によりますと、28日は低気圧や湿った空気の影響により、曇りで、夕方から雨の降る所が多くなる見込みです。一方、28日に予想されている最高気温は米沢で30度、山形で29度などと引き続き各地で暑くなりそうです。気象台は暑さにまだ慣れていない時期なので、こまめな水分補給や体調管理に注意して、熱中症対策をするよう呼びかけています。