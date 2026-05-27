齋藤飛鳥が鮮やかな着物姿で“アニメの祭典”に登壇！西野七瀬、えなこ、有村架純ら豪華ゲストも駆けつけた「クランチロール・アニメアワード 2026」フォトコール
2026年5月23日、日本のアニメをたたえる世界最大規模のアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード 2026」がグランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)にて開催。その直前には、齋藤飛鳥さんや西野七瀬さんといった授賞式プレゼンターたちによる“オレンジカーペットフォトコール”も実施され、こちらも好評を博した。
【写真】思わず見入ってしまう、齋藤飛鳥さんの佇まい＆うなじの曲線美
■アニメファンを代表するセレブリティがずらり！
「クランチロール・アニメアワード」とは、アニメの原動力となっているクリエイターやミュージシャン、キャストをたたえる年次のアワードプログラム。毎年1月1日から12月31日の間に、少なくとも1エピソードが日本で放送・配信・劇場公開された、かつ、最低1エピソードが合法的に日本国外で配信・劇場公開された作品が対象で、ソニー・ミュージックエンタテインメント傘下のソニー・ミュージックソリューションズとアメリカのデンプシー・プロダクションズが本アワードの運営を手掛けている。
記念すべき10回目を迎えたこの度の授賞式には、アニメファンを代表する海外の多彩なセレブリティをはじめ、国内からも豪華ゲストが出演。授賞式の司会は4年連続で天城サリーさんとジョン・カビラさんが務め、その模様は国内外にライブ配信された。なお、“オレンジカーペットフォトコール”の出演者は以下の通り。
■齋藤飛鳥さん：世代を象徴する影響力で愛される俳優
■BamBam(ベンベン)さん：K-POPアーティスト
■DANNA(ダナ)さん：高名なシンガー
■Ethan Bortnick(イーサン・ボートニック)さん：現代音楽家
■えなこさん：世界的に知られるコスプレイヤー
■Gigguk(ギガック)さん：人気YouTubeクリエイター
■hannah bahng(ハンナ・バン)さん：オーストラリア出身のシンガーソングライター
■有村架純さん：数々の受賞歴を誇る俳優
■見取り図：鋭いユーモアで人気のお笑いコンビ
■西野七瀬さん：高く評価される実力派俳優
■Nyvi Estephan(ニヴィ・エステファン)さん：ブラジルを代表するeスポーツ・ゲームホスト
■Rashmika Mandanna(ラシュミカ・マンダナ)さん：全インドで注目を集めるスター
■RZA(レザ)さん：ウータン・クランの創設メンバー
■Snitchery(スニッチェリー)さん：クリエイティブなコスプレイヤー
■TEN(テン)さん：K-POPシンガー・ダンサー
■Winston Duke(ウィンストン・デューク)さん：世界的に高い評価を受ける俳優
■Young Miko(ヤング・ミコ)さん：グラミー賞ノミネートのレコーディングアーティスト
■ASIAN KUNG-FU GENERATION(アジアン カンフー ジェネレーション)：ロックバンド
■DEAN FUJIOKA(ディーン・フジオカ)さん：俳優・アーティスト
■ポルノグラフィティ：ロックバンド
■高橋洋子さん：アーティスト
■ジョン・カビラさん、天城サリーさん：授賞式司会
■Tim Lyu(ティム・リュ)さん、Lauren Moore(ローレン・ムーア)さん：クランチロールのパーソナリティ
■世界中のアニメファンが選んだ受賞作を一挙に紹介
このたびの「クランチロール・アニメアワード 2026」には、世界中のアニメファンが過去最高となる7300万もの票を投じ、お気に入りの作品やクリエイター、ミュージシャンを選出。特にブラジル、ドイツ、インド、メキシコ、アメリカからの投票が多く、受賞作品は以下のラインナップとなった。
アニメ・オブ・ザ・イヤー：「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」
フィルム・オブ・ザ・イヤー：「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀オリジナルアニメ賞：「LAZARUS ラザロ」
最優秀継続シリーズ賞：「ONE PIECE」
最優秀新シリーズ賞：「ガチアクタ」
最優秀オープニング賞：「革命道中」アイナ・ジ・エンド 「ダンダダン(第2期)」
最優秀エンディング賞：「I」BUMP OF CHICKEN 「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON
最優秀アクション作品賞：「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」
最優秀コメディ作品賞：「ダンダダン(第2期)」
最優秀ドラマ作品賞： 「薬屋のひとりごと(第2期)」
最優秀異世界アニメ賞：「Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season」
最優秀ロマンス作品賞：「薫る花は凛と咲く」
最優秀日常系作品賞：「SPYxFAMILY Season 3」
最優秀アニメーション賞：「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」
最優秀背景美術賞：「ガチアクタ」
最優秀キャラクターデザイン賞：「ガチアクタ」
最優秀監督賞：筆坂明規、長沼範裕「薬屋のひとりごと(第2期)」
最優秀主演キャラクター賞：猫猫「薬屋のひとりごと(第2期)」
最優秀助演キャラクター賞：爆豪勝己「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」
「何があっても守りたい 」キャラクター賞：アーニャ・フォージャー「SPYxFAMILY Season 3」
最優秀アニソン賞：「IRIS OUT」米津玄師 「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」
最優秀作曲賞：梶浦由記、椎名豪「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀声優賞(日本語)：悠木碧(猫猫)「薬屋のひとりごと(第2期)」
最優秀声優賞(英語)：ルシアン・ダッジ(猗窩座)「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀声優賞(アラビア語)：タリック・オバイド(坂本太郎)「SAKAMOTO DAYS」
最優秀声優賞(ポルトガル語)：チャールズ・エマヌエル(猗窩座)「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀声優賞(カスティーリャ・スペイン語)：カルレス・テルエル(猗窩座)「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀声優賞(フランス語)：バスティアン・ボウレー(緑谷出久)「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」
最優秀声優賞(ドイツ語)：ゲリット・シュミットフォス(猗窩座)「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀声優賞(ヒンディー語)：アビシェーク・シャルマ(壬氏)「薬屋のひとりごと(第2期)」
最優秀声優賞(イタリア語)：モゼ・シン(デンジ)「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」
最優秀声優賞(中南米スペイン語)：ホセ・アントニオ・トレダノ(猗窩座)「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
取材・文＝ソムタム田井
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【写真】思わず見入ってしまう、齋藤飛鳥さんの佇まい＆うなじの曲線美
「クランチロール・アニメアワード」とは、アニメの原動力となっているクリエイターやミュージシャン、キャストをたたえる年次のアワードプログラム。毎年1月1日から12月31日の間に、少なくとも1エピソードが日本で放送・配信・劇場公開された、かつ、最低1エピソードが合法的に日本国外で配信・劇場公開された作品が対象で、ソニー・ミュージックエンタテインメント傘下のソニー・ミュージックソリューションズとアメリカのデンプシー・プロダクションズが本アワードの運営を手掛けている。
記念すべき10回目を迎えたこの度の授賞式には、アニメファンを代表する海外の多彩なセレブリティをはじめ、国内からも豪華ゲストが出演。授賞式の司会は4年連続で天城サリーさんとジョン・カビラさんが務め、その模様は国内外にライブ配信された。なお、“オレンジカーペットフォトコール”の出演者は以下の通り。
■齋藤飛鳥さん：世代を象徴する影響力で愛される俳優
■BamBam(ベンベン)さん：K-POPアーティスト
■DANNA(ダナ)さん：高名なシンガー
■Ethan Bortnick(イーサン・ボートニック)さん：現代音楽家
■えなこさん：世界的に知られるコスプレイヤー
■Gigguk(ギガック)さん：人気YouTubeクリエイター
■hannah bahng(ハンナ・バン)さん：オーストラリア出身のシンガーソングライター
■有村架純さん：数々の受賞歴を誇る俳優
■見取り図：鋭いユーモアで人気のお笑いコンビ
■西野七瀬さん：高く評価される実力派俳優
■Nyvi Estephan(ニヴィ・エステファン)さん：ブラジルを代表するeスポーツ・ゲームホスト
■Rashmika Mandanna(ラシュミカ・マンダナ)さん：全インドで注目を集めるスター
■RZA(レザ)さん：ウータン・クランの創設メンバー
■Snitchery(スニッチェリー)さん：クリエイティブなコスプレイヤー
■TEN(テン)さん：K-POPシンガー・ダンサー
■Winston Duke(ウィンストン・デューク)さん：世界的に高い評価を受ける俳優
■Young Miko(ヤング・ミコ)さん：グラミー賞ノミネートのレコーディングアーティスト
■ASIAN KUNG-FU GENERATION(アジアン カンフー ジェネレーション)：ロックバンド
■DEAN FUJIOKA(ディーン・フジオカ)さん：俳優・アーティスト
■ポルノグラフィティ：ロックバンド
■高橋洋子さん：アーティスト
■ジョン・カビラさん、天城サリーさん：授賞式司会
■Tim Lyu(ティム・リュ)さん、Lauren Moore(ローレン・ムーア)さん：クランチロールのパーソナリティ
■世界中のアニメファンが選んだ受賞作を一挙に紹介
このたびの「クランチロール・アニメアワード 2026」には、世界中のアニメファンが過去最高となる7300万もの票を投じ、お気に入りの作品やクリエイター、ミュージシャンを選出。特にブラジル、ドイツ、インド、メキシコ、アメリカからの投票が多く、受賞作品は以下のラインナップとなった。
アニメ・オブ・ザ・イヤー：「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」
フィルム・オブ・ザ・イヤー：「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀オリジナルアニメ賞：「LAZARUS ラザロ」
最優秀継続シリーズ賞：「ONE PIECE」
最優秀新シリーズ賞：「ガチアクタ」
最優秀オープニング賞：「革命道中」アイナ・ジ・エンド 「ダンダダン(第2期)」
最優秀エンディング賞：「I」BUMP OF CHICKEN 「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON
最優秀アクション作品賞：「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」
最優秀コメディ作品賞：「ダンダダン(第2期)」
最優秀ドラマ作品賞： 「薬屋のひとりごと(第2期)」
最優秀異世界アニメ賞：「Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season」
最優秀ロマンス作品賞：「薫る花は凛と咲く」
最優秀日常系作品賞：「SPYxFAMILY Season 3」
最優秀アニメーション賞：「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」
最優秀背景美術賞：「ガチアクタ」
最優秀キャラクターデザイン賞：「ガチアクタ」
最優秀監督賞：筆坂明規、長沼範裕「薬屋のひとりごと(第2期)」
最優秀主演キャラクター賞：猫猫「薬屋のひとりごと(第2期)」
最優秀助演キャラクター賞：爆豪勝己「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」
「何があっても守りたい 」キャラクター賞：アーニャ・フォージャー「SPYxFAMILY Season 3」
最優秀アニソン賞：「IRIS OUT」米津玄師 「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」
最優秀作曲賞：梶浦由記、椎名豪「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀声優賞(日本語)：悠木碧(猫猫)「薬屋のひとりごと(第2期)」
最優秀声優賞(英語)：ルシアン・ダッジ(猗窩座)「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀声優賞(アラビア語)：タリック・オバイド(坂本太郎)「SAKAMOTO DAYS」
最優秀声優賞(ポルトガル語)：チャールズ・エマヌエル(猗窩座)「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀声優賞(カスティーリャ・スペイン語)：カルレス・テルエル(猗窩座)「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀声優賞(フランス語)：バスティアン・ボウレー(緑谷出久)「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」
最優秀声優賞(ドイツ語)：ゲリット・シュミットフォス(猗窩座)「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
最優秀声優賞(ヒンディー語)：アビシェーク・シャルマ(壬氏)「薬屋のひとりごと(第2期)」
最優秀声優賞(イタリア語)：モゼ・シン(デンジ)「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」
最優秀声優賞(中南米スペイン語)：ホセ・アントニオ・トレダノ(猗窩座)「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。