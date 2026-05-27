山賢人主演『キングダム 魂の決戦』新章はシリーズ最大の合従軍編！吉沢亮、小栗旬、斎藤工ら豪華キャストが集結＆主題歌・米津玄師で2026年7月17日公開
シリーズ累計動員1734万人、興行収入245億円を突破した『キングダム』シリーズ、待望の新章『キングダム 魂の決戦』が2026年7月17日(金)に全国公開される。山粼賢人さん主演、佐藤信介監督が再び指揮を執るシリーズ第5作で描かれるのは、原作屈指の人気エピソード「合従軍(がっしょうぐん)編」。秦20万 対 六国50万――国家存亡をかけた“絶体絶命”の決戦が、この夏の映画館で幕を開ける。
【画像】信、嬴政、李牧…シリーズ最大規模で激突する豪華キャスト一覧をチェック
■舞台は馬陽の戦いから3年後。千人将に昇格した信が再び動き出す
物語の舞台は、王騎将軍を失った馬陽の戦いから3年後。主人公・信(しん／山粼賢人)は千人将に昇格し、天下の大将軍への道を着実に歩み始めていた。そんな秦に、かつてない危機が訪れる。趙の宰相・李牧(りぼく／小栗旬)の策略で、秦以外の楚・趙・魏・韓・燕・斉の六国が手を結び、総勢50万の「合従軍」が秦へ侵攻。咸陽の王宮では若き王・嬴政(えいせい／吉沢亮)を中心に対応に追われるが、20万対50万という絶望的な兵力差。中華からその名が消えようとしていた。信は同じ若き将である蒙恬(もうてん／志尊淳)、王賁(おうほん／神尾楓珠)らとともに、秦の国門・函谷関へ向かう――。
原作者の原泰久さんは「描かれるのは、原作でも特に人気の高い合従軍編です。前作からさらにスケールが拡大し、これまで以上に熱い戦い、人間ドラマが繰り広げられます」とコメントを寄せた。
■蒙恬に志尊淳、王賁に神尾楓珠、桓騎に坂口憲二！秦の最強布陣
今作で新たに参戦する秦国の将軍たちが豪華すぎる。信のライバル的存在となる蒙恬役には志尊淳さん、王賁役には神尾楓珠さんが決定。さらに、原作でも屈指の人気キャラクターである桓騎(かんき)役に坂口憲二さん。圧倒的なカリスマ性と残虐な戦術で恐れられた将軍をどう演じきるのか、原作ファンの注目が集まる。秦国最高峰の知将・王翦(おうせん)役に谷田歩さん、蒙驁(もうごう)役に坂東彌十郎さん、張唐(ちょうとう)役に橋本さとしさん。さらに、絶体絶命の秦国を救う鍵を握る交渉人・蔡沢(さいたく)役には笹野高史さんと、まさに“秦の総力戦”を体現する布陣だ。
麃公(ひょうこう／豊川悦司)、蒙武(もうぶ／平山祐介)、騰(とう／要潤)らシリーズおなじみの将軍たちも続投し、信と肩を並べて函谷関に立つ。
■合従軍側にも実力派10名が集結！斎藤工は総大将・春申君に
迎え撃つ合従軍側のキャスティングも見逃せない。総大将・春申君(しゅんしんくん)を演じるのは斎藤工さん。中華屈指の宰相にして、楚を束ねる男という大役だ。さらに、汗明(かんめい)役に勝矢さん、媧燐(かりん)役に三吉彩花さん、臨武君(りんぶくん)役に一ノ瀬ワタルさん、白麗(はくれい)役に三山凌輝さん、項翼(こうよく)役に結木滉星さん、慶舎(けいしゃ)役に中村蒼さん、呉鳳明(ごほうめい)役に田中圭さん、成恢(せいかい)役に渋谷謙人さん、オルド役に宍戸開さんと、各国最強の将軍たちを実力派10名が演じる。
そして合従軍の頭脳として暗躍するのが、小栗旬さん演じる李牧。前作『大将軍の帰還』で王騎将軍を死に追いやった天才軍師が、いよいよ本格的に物語の中心へと躍り出る。かつて祖国を秦に蹂躙された怨念を背負う趙の猛将・万極(まんごく)を山田裕貴さんが演じる点にも、ぜひ注目してほしい。
■嬴政を支える宮女役に蒔田彩珠と山下美月
吉沢亮さん演じる若き王・嬴政を支える宮女・向役には、蒔田彩珠さんが決定。臆病ながら嬴政をひたむきに慕い続ける純粋な女性で、物語の行方を左右する重要人物だ。その友人で気の強い宮女・陽を演じるのは、女優としても活躍の幅を広げる山下美月さん。咸陽の王宮で起こる“ある慶事”が、戦乱の物語にもう一つの軸を生み出す。
■山粼賢人「みんなを引っ張っていけたら」
主演の山粼賢人さんは続編についてこう語る。「続編の話を聞いたとき、まだまだ原作は続いていておもしろいエピソードもたくさん残っていたからうれしかったです。王騎将軍が残してくれた魂を受け継いで、自分がみんなを引っ張っていけたらなと思います。さらにスケールアップしたキングダムでまた熱い夏を一緒に迎えましょう！」
メガホンを取る佐藤信介監督も「『大将軍の帰還』の撮影から5年の時を経て、また同じチームが集まりました」「ここでしか味わえない格別な世界をお届けしたい」と自信をのぞかせる。常に映像化不可能と言われ続けてきた“合従軍編“を、佐藤組はどう描き切るのか。
■主題歌は米津玄師の書き下ろし新曲「夜鷹」
『キングダム 魂の決戦』主題歌は米津玄師さん書き下ろしの「夜鷹」に決定した。唯一無二の世界観によって、『キングダム』シリーズに新たな魂を吹き込む一曲に仕上がっている。
【米津玄師さん コメント】
夜鷹という曲を作らせていただきました。どこまでも広大に開かれていて、年に一度みんなを晴らす祭りであるところの映画キングダム、これに参加させて頂けたことを光栄に思います。不器用なりにもまっすぐ邁進していく信に幸あれ。
脚本は黒岩勉さんと原泰久さんが続投、音楽はやまだ豊さんが手がける。秦20万 対 六国50万、シリーズ史上最大規模の魂の大攻防戦を、今夏スクリーンで目撃しよう！
『キングダム 魂の決戦』作品概要
2026年7月17日(金)全国公開
出演：山粼賢人
吉沢亮、橋本環奈、清野菜名、満島真之介、岡山天音
志尊淳、神尾楓珠、結木滉星、三吉彩花、三山凌輝、山下美月／蒔田彩珠
山田裕貴／坂口憲二
豊川悦司
郄嶋政宏、要潤、加藤雅也、高橋光臣、平山祐介、一ノ瀬ワタル、佐久間由衣、勝矢
坂東彌十郎、橋本さとし、笹野高史、谷田歩、中村蒼、田中圭、斎藤工
玉木宏／佐藤浩市
小栗旬
原作：原泰久「キングダム」(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)
監督：佐藤信介
脚本：黒岩勉・原泰久
音楽：やまだ豊
配給：東宝、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
(C)原泰久／集英社 (C)2026映画「キングダム」製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■舞台は馬陽の戦いから3年後。千人将に昇格した信が再び動き出す
物語の舞台は、王騎将軍を失った馬陽の戦いから3年後。主人公・信(しん／山粼賢人)は千人将に昇格し、天下の大将軍への道を着実に歩み始めていた。そんな秦に、かつてない危機が訪れる。趙の宰相・李牧(りぼく／小栗旬)の策略で、秦以外の楚・趙・魏・韓・燕・斉の六国が手を結び、総勢50万の「合従軍」が秦へ侵攻。咸陽の王宮では若き王・嬴政(えいせい／吉沢亮)を中心に対応に追われるが、20万対50万という絶望的な兵力差。中華からその名が消えようとしていた。信は同じ若き将である蒙恬(もうてん／志尊淳)、王賁(おうほん／神尾楓珠)らとともに、秦の国門・函谷関へ向かう――。
原作者の原泰久さんは「描かれるのは、原作でも特に人気の高い合従軍編です。前作からさらにスケールが拡大し、これまで以上に熱い戦い、人間ドラマが繰り広げられます」とコメントを寄せた。
■蒙恬に志尊淳、王賁に神尾楓珠、桓騎に坂口憲二！秦の最強布陣
今作で新たに参戦する秦国の将軍たちが豪華すぎる。信のライバル的存在となる蒙恬役には志尊淳さん、王賁役には神尾楓珠さんが決定。さらに、原作でも屈指の人気キャラクターである桓騎(かんき)役に坂口憲二さん。圧倒的なカリスマ性と残虐な戦術で恐れられた将軍をどう演じきるのか、原作ファンの注目が集まる。秦国最高峰の知将・王翦(おうせん)役に谷田歩さん、蒙驁(もうごう)役に坂東彌十郎さん、張唐(ちょうとう)役に橋本さとしさん。さらに、絶体絶命の秦国を救う鍵を握る交渉人・蔡沢(さいたく)役には笹野高史さんと、まさに“秦の総力戦”を体現する布陣だ。
麃公(ひょうこう／豊川悦司)、蒙武(もうぶ／平山祐介)、騰(とう／要潤)らシリーズおなじみの将軍たちも続投し、信と肩を並べて函谷関に立つ。
■合従軍側にも実力派10名が集結！斎藤工は総大将・春申君に
迎え撃つ合従軍側のキャスティングも見逃せない。総大将・春申君(しゅんしんくん)を演じるのは斎藤工さん。中華屈指の宰相にして、楚を束ねる男という大役だ。さらに、汗明(かんめい)役に勝矢さん、媧燐(かりん)役に三吉彩花さん、臨武君(りんぶくん)役に一ノ瀬ワタルさん、白麗(はくれい)役に三山凌輝さん、項翼(こうよく)役に結木滉星さん、慶舎(けいしゃ)役に中村蒼さん、呉鳳明(ごほうめい)役に田中圭さん、成恢(せいかい)役に渋谷謙人さん、オルド役に宍戸開さんと、各国最強の将軍たちを実力派10名が演じる。
そして合従軍の頭脳として暗躍するのが、小栗旬さん演じる李牧。前作『大将軍の帰還』で王騎将軍を死に追いやった天才軍師が、いよいよ本格的に物語の中心へと躍り出る。かつて祖国を秦に蹂躙された怨念を背負う趙の猛将・万極(まんごく)を山田裕貴さんが演じる点にも、ぜひ注目してほしい。
■嬴政を支える宮女役に蒔田彩珠と山下美月
吉沢亮さん演じる若き王・嬴政を支える宮女・向役には、蒔田彩珠さんが決定。臆病ながら嬴政をひたむきに慕い続ける純粋な女性で、物語の行方を左右する重要人物だ。その友人で気の強い宮女・陽を演じるのは、女優としても活躍の幅を広げる山下美月さん。咸陽の王宮で起こる“ある慶事”が、戦乱の物語にもう一つの軸を生み出す。
■山粼賢人「みんなを引っ張っていけたら」
主演の山粼賢人さんは続編についてこう語る。「続編の話を聞いたとき、まだまだ原作は続いていておもしろいエピソードもたくさん残っていたからうれしかったです。王騎将軍が残してくれた魂を受け継いで、自分がみんなを引っ張っていけたらなと思います。さらにスケールアップしたキングダムでまた熱い夏を一緒に迎えましょう！」
メガホンを取る佐藤信介監督も「『大将軍の帰還』の撮影から5年の時を経て、また同じチームが集まりました」「ここでしか味わえない格別な世界をお届けしたい」と自信をのぞかせる。常に映像化不可能と言われ続けてきた“合従軍編“を、佐藤組はどう描き切るのか。
■主題歌は米津玄師の書き下ろし新曲「夜鷹」
『キングダム 魂の決戦』主題歌は米津玄師さん書き下ろしの「夜鷹」に決定した。唯一無二の世界観によって、『キングダム』シリーズに新たな魂を吹き込む一曲に仕上がっている。
【米津玄師さん コメント】
夜鷹という曲を作らせていただきました。どこまでも広大に開かれていて、年に一度みんなを晴らす祭りであるところの映画キングダム、これに参加させて頂けたことを光栄に思います。不器用なりにもまっすぐ邁進していく信に幸あれ。
脚本は黒岩勉さんと原泰久さんが続投、音楽はやまだ豊さんが手がける。秦20万 対 六国50万、シリーズ史上最大規模の魂の大攻防戦を、今夏スクリーンで目撃しよう！
『キングダム 魂の決戦』作品概要
2026年7月17日(金)全国公開
出演：山粼賢人
吉沢亮、橋本環奈、清野菜名、満島真之介、岡山天音
志尊淳、神尾楓珠、結木滉星、三吉彩花、三山凌輝、山下美月／蒔田彩珠
山田裕貴／坂口憲二
豊川悦司
郄嶋政宏、要潤、加藤雅也、高橋光臣、平山祐介、一ノ瀬ワタル、佐久間由衣、勝矢
坂東彌十郎、橋本さとし、笹野高史、谷田歩、中村蒼、田中圭、斎藤工
玉木宏／佐藤浩市
小栗旬
原作：原泰久「キングダム」(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)
監督：佐藤信介
脚本：黒岩勉・原泰久
音楽：やまだ豊
配給：東宝、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
(C)原泰久／集英社 (C)2026映画「キングダム」製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。