山賢人主演『キングダム 魂の決戦』新章はシリーズ最大の合従軍編！吉沢亮、小栗旬、斎藤工ら豪華キャストが集結＆主題歌・米津玄師で2026年7月17日公開

山賢人主演『キングダム 魂の決戦』新章はシリーズ最大の合従軍編！吉沢亮、小栗旬、斎藤工ら豪華キャストが集結＆主題歌・米津玄師で2026年7月17日公開