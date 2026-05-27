北海道江別市で２０２４年１０月、大学生長谷知哉さん（当時２０歳）が集団暴行を受けて死亡した事件で、強盗致死罪などに問われた川村葉音（はおと）被告（２１）ら３人の裁判員裁判の第２回公判が２６日、札幌地裁であった。

検察側の証人として「主犯格」とされる被告の男（１９）が出廷したが、宣誓を拒否し、証言しなかった。

男は事件当時１８歳の特定少年で、札幌家裁の検察官送致（逆送）決定理由で「主犯格」とされている。高杉昌希裁判長から宣誓を促されると、男は「宣誓はしません」と拒否。自身も強盗致死罪などで起訴され、７月１３日に初公判が予定されていることから、「もう少しで自分の裁判がある。その時に正直に話す。ただ、自分がやってしまったことは本当に申し訳ない」と頭を下げた後、退廷を命じられた。

退廷後は、検察側が逮捕後の男の供述調書を読み上げた。調書によると、暴行の様子を動画撮影していた理由について「みんな（事件で起訴された他の被告）が楽しそうだったから、記録に残しておこうと思った」と供述。長谷さんを全裸にして謝罪させる動画は「今後けんかを売ってきた時に、『またやられたいのか』と言うため」だったという。また男は、長谷さんが事件当時にスマートフォンで録音していたデータを削除していたという。

この日は検察側による書証調べも行われ、長谷さんの遺体は２時間に及ぶ執拗（しつよう）な暴行を受け、頭部を中心に全身から出血していたことも明らかになった。