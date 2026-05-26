山形市の80代の女性が4月、孫を名乗る男らから現金合わせて310万円をだまし取られる被害がありました。



詐欺被害にあったのは山形市の80代女性です。



4月21日、女性の自宅の固定電話に孫を名乗る男から「喫茶店で職場のお金が入ったカバンをなくしてしまった」、「お金を立て替えてほしい」と電話がありました。



孫を名乗る男は「喫茶店店主のキノシタ」を名乗る男に電話を代わり、孫がカバンをなくしたことなどについて再び説明をしたということです。





女性は男らの話を信用し、同じ日に自宅を訪ねてきた「孫の先輩の息子」を名乗る男に現金210万円を手渡しました。翌日も、孫を名乗る男から「さらにお金を貸してほしい」などと電話で言われ、自宅近くで「上司の娘」を名乗る女に現金100万円を手渡しました。警察が捜査を進めていく中で、今回の被害が判明しました。これらの手口はいわゆるオレオレ詐欺にあたり、県内ではこの他、山形市の80代の女性と米沢市の80代の男性が、3月から4月にかけて、オレオレ詐欺でいずれも100万円をだまし取られました。警察は、電話でお金の話が出たら一旦電話を切って家族や警察に相談するよう呼びかけています。