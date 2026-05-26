塩スクラブ×クレイ、夏限定の頭皮クレンジング！ ハーバー研究所「リフレッシュスカルプウォッシュ」

記事ポイント 塩スクラブとミネラルクレイが毛穴汚れを掻き出し・吸着する2段階クレンジング天然ミントとメントールによる冷涼感で夏の蒸れた頭皮をリフレッシュ2026年7月21日（火）より数量限定発売、価格は150gで2,750円（税込） 塩スクラブとミネラルクレイが毛穴汚れを掻き出し・吸着する2段階クレンジング天然ミントとメントールによる冷涼感で夏の蒸れた頭皮をリフレッシュ2026年7月21日（火）より数量限定発売、価格は150gで2,750円（税込）

夏の頭皮悩みに特化した頭皮用スクラブ洗浄料が、数量限定で登場します。

ハーバー研究所が2026年7月21日（火）より発売する『リフレッシュスカルプウォッシュ』は、塩スクラブとミネラルクレイを組み合わせた処方で、毛穴に詰まった皮脂や角栓をすっきりと洗い流します。

保湿成分ヒアルロン酸Naも配合されており、洗い上がりの乾燥を防ぎながら頭皮環境を整えます。

ハーバー研究所「リフレッシュスカルプウォッシュ」





商品名：リフレッシュスカルプウォッシュ容量：150g価格：2,750円（税込）発売日：2026年7月21日（火）販売：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新）および全国のショップハーバー数量限定（なくなり次第終了）問い合わせ：ハーバー研究所 フリーダイヤル 0120-82-8080

夏は汗や皮脂の分泌が一年で最も活発になり、毛穴に皮脂や汚れが蓄積しやすい季節です。

ベタつきやニオイ、根元のぺたんこ感、抜け毛やうねりといった悩みは、頭皮環境の乱れが一因となっています。

『リフレッシュスカルプウォッシュ』は、そうした夏特有の頭皮悩みに着目して開発されたスクラブ洗浄料です。

ジェラートのようなシャリシャリとしたテクスチャーが特徴で、水分となじませるとやわらかくなり頭皮に密着します。

頭皮全体にしっかりと広がり、マッサージしながらクレンジングできる設計になっています。

塩スクラブ×ミネラルクレイの2段階クレンジング処方

地中海で産出されたフランス産海塩（スクラブ剤）がマグネシウムやカリウムなどのミネラルを豊富に含み、毛穴汚れや角栓を物理的に掻き出します。

同時に、泥の微粒子であるマリンクレイ（海シルト）が毛穴の奥に残った皮脂汚れや老廃物を吸着して洗い流します。

洗浄後はミネラルが肌のキメを整え、うるおいを保護する働きも持っています。

保湿成分のヒアルロン酸Naが角質層の水分を補い、外部刺激からバリア機能を守ります。

さらに月見草の種子から抽出されるメマツヨイグサ種子エキスが配合されており、ベタつきを洗い流しながらさらさらとした髪質に整えます。

毛穴詰まりが解消されることで、根元からふんわりと立ち上がり、指通りの良い髪へ導く処方となっています。

天然ミント×メントールの冷涼感

ハッカ葉油（香料）とメントール由来の乳酸メンチル（香料）を組み合わせた処方で、やさしい冷涼感が暑さで蒸れた頭皮を爽やかに保ちます。

クールミントの香りが洗髪中に広がり、夏場のシャワータイムを心地よいリフレッシュタイムに変えます。

ハーバーの「無添加主義®」について





ハーバー研究所は創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義®」をすべての化粧品に反映しています。

「5つの無添加」の基準を守り続けており、『リフレッシュスカルプウォッシュ』もその理念のもとで処方されています。

汗や皮脂が増える夏のシャワーに、150g・2,750円（税込）という手に取りやすい価格で日常使いできるスカルプケアが選択肢に加わります。

フランス産海塩とマリンクレイという素材の組み合わせで毛穴ケアと保湿を同時に行える点が、夏の頭皮悩みを抱える方にとっての特徴となっています。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

ハーバー研究所「リフレッシュスカルプウォッシュ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『リフレッシュスカルプウォッシュ』はどこで購入できますか？

A. 2026年7月21日（火）より、ハーバー研究所の通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーで取り扱われます。

数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

Q. フランス産海塩とマリンクレイはどのような役割を担っていますか？

A. フランス産海塩（スクラブ剤）は地中海産出の塩で、マグネシウムやカリウムなどのミネラルを含み、毛穴汚れや角栓を物理的に掻き出す役割を果たします。

マリンクレイ（海シルト）は泥の微粒子が毛穴の奥の皮脂汚れや老廃物を吸着し、洗い流した後はミネラルが肌のキメを整えます。

2つの素材が異なるアプローチで毛穴の汚れに働きかける処方となっています。

Q. 通常のシャンプーと併用する場合、どのような使い方になりますか？

A. 『リフレッシュスカルプウォッシュ』は頭皮用スクラブ洗浄料として位置づけられており、塩スクラブとクレイ成分による物理的・吸着的なクレンジング作用を持ちます。

詳しい使用方法については、ハーバー研究所（フリーダイヤル：0120-82-8080）または公式サイトに案内されています。

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