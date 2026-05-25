インスタグラムで報告

男子バレー日本代表の宮浦健人が24日、自身のインスタグラムで結婚を報告した。剛腕サウスポーとして活躍する27歳。「日々、バレーボールが出来ている環境に感謝し、これからも一生懸命プレーに励んで参ります」とつづった投稿がファンを歓喜させている。

宮浦は「いつも応援してくださっているファンの皆様 支えてくださっている関係者の皆様 いつも温かい声援でサポートしていただき、ありがとうございます。私事ではございますが、この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」などと記して、自身の愛犬の画像を公開した。

宮浦はSVリーグ・ウルフドッグス名古屋に所属する190センチのオポジット。高い跳躍力とサウスポーから繰り出す強烈なサーブ、スパイクを武器としている。ポーランド、フランスでのプレー経験もあり、日本代表でも活躍。2026年度も登録メンバーに名を連ねている。

日曜日の夜に飛び込んだ吉報に、1500件以上のコメントが殺到。日本のファンからは「えー！！！びっくり！！お幸せに」「嬉しいけど悲しー」「まじで?! うわぁーーー!!!! おめでとうございます」「どんな方と結婚されたんですかね？気になりますね」「えーー おめでとうございます」「自分のことのように嬉しいです！ 温かい家庭を築いてください」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）