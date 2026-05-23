西武は仲三優太が9号ソロ

23日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。日本ハムはヤクルトに6-1で快勝し4連勝を飾った。初回、今川優馬外野手の犠飛と大塚瑠晏内野手の2号3ランで4点を先制。6回にも今川、山縣秀内野手の適時打で加点した。先発の有原航平投手は5回無失点の好投。以降は川勝空人投手、山崎福也投手とつなぎ、ヤクルトの反撃を澤野聖悠内野手の本塁打による1点に抑え込んだ。

楽天はオイシックスに12-1で大勝し2連勝。先制された直後の初回、オスカー・ゴンザレス外野手の適時打とカーソン・マッカスカー外野手の3号3ランで逆転。その後も吉納翼外野手の適時二塁打、マッカスカーの4号2ラン、代打・田中貴也捕手の1号2ランなどで4回まで毎回得点を挙げた。先発・岸孝之投手は4回1失点。中沢匠磨投手ら救援陣も無失点リレーを見せた。

西武はロッテに3-2で逆転勝利を収めた。先発・川下将勲投手が初回に櫻井ユウヤ内野手の適時二塁打で先制を許すも、5回2失点（自責点1）と粘る。打線は初回に村田怜音内野手の犠飛で1点を返し、6回には仲三優太外野手の9号ソロで同点。さらに2死一、二塁から齋藤大翔内野手の適時打で勝ち越した。以降は杉山遙希投手ら中継ぎ陣が無失点で逃げ切った。ロッテは山本大斗外野手が3安打を放つも及ばなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）