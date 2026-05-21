山形県産サクランボ3年ぶりに収穫量1万トン超見込み 天候と結実対策が後押し
ことしの山形県産サクランボの作柄調査の結果が21日公表され、3年ぶりに1万トンを超える収穫が見込まれることが明らかになりました。
県産サクランボの作柄調査は、実の生育状況や病害虫の発生などを調べるもので、県やJAなどが毎年行っています。19日、県内48か所のサクランボ園地で作柄調査が実施され、佐藤錦と紅秀峰の生育状況を調べました。
21日調査結果が発表され、今シーズンの県産サクランボの予想収穫量は1万200トンから1万1100トンと見込まれます。これは、平成以降最も少ない収穫量だった昨年の8310トンを20％から30％余り上回る予想で、3年ぶりに1万トンを超える見込みです。
県は、昨年の収穫量の結果を踏まえ、結実対策として、人工授粉の啓発活動やミツバチの導入促進などを行ってきました。また、ことしは4月中旬の開花期に晴天が続き、天候にも恵まれたことから、前年より良好な収穫量の見通しとなりました。
収穫の最盛期は「佐藤錦」が6月11日から15日ごろ、「紅秀峰」は6月17日から21日ごろと見込まれています。実際の収穫量は今後の天候にも大きく影響されることから県は、農家に対し、温度管理や、実の着色不良対策の徹底を呼びかけています。