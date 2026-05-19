セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）の「セブンカフェ ベーカリー」シリーズの新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」が5月19日から順次発売されます。

【えっ！】全部300円以下なの？ セブンイレブン“ベーカリー”メニューを一挙にチェック！ 豪華＆ボリューミーなパンも！

新商品は、表面に砂糖を盛り付けてオーブンで焼き上げ、表面をカラメル化。取り扱う各店舗で仕上げるからこそ「外はカリッ、中はじゅわっ、もちっ」という食感を実現。三重奏の食感とカラメルの優しい甘さや香りが楽しめます。価格は230円（以下、税込み）です。

店内の専用オーブンで仕上げに焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」では、「ふんわりメロンパン」（160円）、「サクサククロワッサン」（190円）、「チョコクッキー」（200円）、「アップルパイ」（280円）、「明太フランス」（250円）、「カレーパン」（160円）、「シュガードーナツ」（140円）、「ソーセージドーナツ」（160円）も販売中です。

※消費税は8％で計算。