韓国代表のW杯メンバー発表！ ソン・フンミン、キム・ミンジェら順当に選出…J1からは2選手
大韓サッカー協会（KFA）は16日、FIFAワールドカップ2026に臨む韓国代表のメンバー26名を発表した。
韓国代表は11大会連続12度目のW杯出場。グループステージでは、開催国のメキシコ代表、南アフリカ代表、チェコ代表と対戦する。
チームを率いるホン・ミョンボ監督は、大黒柱のFWソン・フンミン、主力のMFイ・ガンインやDFキム・ミンジェらを順当に招集。JリーグからはGKキム・スンギュとDFキム・テヒョンの2人が招集された。3月の代表活動に呼ばれていたサンフレッチェ広島のDFキム・ジュソンは落選となった。
韓国代表のW杯メンバーは以下の通り。
▼GK
チョ・ヒョヌ（蔚山HD）
ソム・ボムグン（全北現代）
キム・スンギュ（FC東京／日本）
▼DF
キム・ムンファン（大田ハナシチズン）
キム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）
キム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）
パク・ジンソプ（浙江FC／中国）
ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）
イェンス・カストロップ（ボルシアMG／ドイツ）
イ・キヒョク（江原FC）
イ・テソク（アウストリア・ウィーン／オーストリア）
イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）
チョ・ユミン（シャールジャFC／UAE）
▼MF
キム・ジンギュ（全北現代）
ペ・ジュンホ（ストーク／イングランド）
ペク・スンホ（バーミンガム／イングランド）
ヤン・ヒョンジュン（セルティック／スコットランド）
オム・チソン（スウォンジー／イングランド）
イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）
イ・ドンギョン（蔚山HD）
イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）
ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）
ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
▼FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／MLS）
オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ／トルコ）
チョ・ギュソン（ミッティラン／デンマーク）
韓国代表は11大会連続12度目のW杯出場。グループステージでは、開催国のメキシコ代表、南アフリカ代表、チェコ代表と対戦する。
チームを率いるホン・ミョンボ監督は、大黒柱のFWソン・フンミン、主力のMFイ・ガンインやDFキム・ミンジェらを順当に招集。JリーグからはGKキム・スンギュとDFキム・テヒョンの2人が招集された。3月の代表活動に呼ばれていたサンフレッチェ広島のDFキム・ジュソンは落選となった。
▼GK
チョ・ヒョヌ（蔚山HD）
ソム・ボムグン（全北現代）
キム・スンギュ（FC東京／日本）
▼DF
キム・ムンファン（大田ハナシチズン）
キム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）
キム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）
パク・ジンソプ（浙江FC／中国）
ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）
イェンス・カストロップ（ボルシアMG／ドイツ）
イ・キヒョク（江原FC）
イ・テソク（アウストリア・ウィーン／オーストリア）
イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）
チョ・ユミン（シャールジャFC／UAE）
▼MF
キム・ジンギュ（全北現代）
ペ・ジュンホ（ストーク／イングランド）
ペク・スンホ（バーミンガム／イングランド）
ヤン・ヒョンジュン（セルティック／スコットランド）
オム・チソン（スウォンジー／イングランド）
イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）
イ・ドンギョン（蔚山HD）
イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）
ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）
ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
▼FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／MLS）
オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ／トルコ）
チョ・ギュソン（ミッティラン／デンマーク）