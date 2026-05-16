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バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、2029年にガンダムシリーズがアニメ放送開始から50周年を迎えることを記念し、「ガンダム50周年プロジェクト」を始動。『少年とガンダム 機動戦士ガンダム 50周年 -Road to 50- プロローグムービー』を初公開。『機動戦士ガンダム』のリマスター制作が決定した。

【動画】ガンダムカンファレンス SPRING 2026

ガンダムシリーズは、『機動戦士ガンダム』が1979年4月7日にアニメ放送を開始してから、90作品以上が制作されている。作品を中心に、商品、ゲーム、アミューズメント、音楽など多彩な事業領域を展開し、世界中のファンの皆さまに支えられて成長してきた。「ガンプラ」は累計出荷数8億個を突破、「ガンダムカードゲーム」は 6.3億枚以上を発行。2025年にリリースされた「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」は1年間で全世界800万ダウンロードを超えるなど、さまざまなタッチポイントでファンとつながり続けている。

2029年のガンダム50周年に向けては、作品展開や、商品・サービス、イベントなど、IPの可能性を拡大する施策をさらに加速させていく。

機動戦士ガンダム 50周年 -Road to 50- プロローグムービー』を初公開

「ガンダム 50周年プロジェクト」の始動にあたり、『機動戦士ガンダム』のテレビシリーズから受け継がれてきた時間と、それぞれの記憶や想いが重なり合うようなイメージで制作した。

50周年（2029年）までの作品展開

『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM ZERO』劇場公開が決定。『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM ZERO』は、2024年1月26日より公開された映画『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』の前日譚で、『SEED FREEDOM』企画中にシリーズ構成・両澤千晶氏と森田繁氏、福田己津央監督によるシナリオで描かれる。本日のガンダムカンファレンスで新たな特報映像がお披露目され、「劇場作品」としての公開が決定したことが発表された。

実写映画版『GUNDAM（仮称）』ジム・ミックル監督のメッセージ動画を初公開

バンダイナムコフィルムワークス、Netflix、レジェンダリー・ピクチャーズ共同で制作する実写映画版『GUNDAM（仮称）』について、本日のガンダムカンファレンスで、監督を務めるジム・ミックルのメッセージが公開された。本作は、ジム・ミックル（『スイート・トゥース: 鹿の角を持つ少年』）が監督を務め、シドニー・スウィーニー（『恋するプリテンダー』『ユーフォリア／EUPHORIA』）とノア・センティネオ（『ブラックアダム』『ストリートファイター／ザ・ムービー』）が主演。さらに、ジャクソン・ホワイト、忽那汐里、ノンソー・アノジー、マイケル・マンド、ジャヴォン・“ワナ”・ウォルトン、オレクサンドル・ルディンスキー、アイダ・ブルック、ジェンマ・チュア＝トラン、ジェイソン・アイザックスといった多彩なキャストが勢揃いしている。

『機動戦士ガンダム』リマスター制作決定

ガンダム 50周年を迎えるにあたり、原点である『機動戦士ガンダム』をより多くの皆さまにご視聴いただくためのリマスタープロジェクトが始動した。2029年の展開を予定している。

『新機動戦記ガンダム W』新規映像の制作決定

50周年（2029年）までのイベント展開

『新機動戦記ガンダム W』の新規映像の制作が決定した。昨年30周年を迎えた『新機動戦記ガンダム W』は、新規PVの公開やイベント、再上映なども行い、多くの方に好評を得ている。新規映像の詳細は後日お知らせ。●50周年記念イベント「GUNDAM-Con」27年1月幕張で開催 各種世界大会が集結

ガンダムシリーズ50周年に向けて、2027年1月に幕張メッセでセレブレーションイベント「GUNDAM-Con」を開催。「GUNDAM-Con」は“ファンと共に創る”をコンセプトに、第1回以降も世界各地で実施予定。ガンダムシリーズを手掛けるクリエイターの参加や、作品をより深く楽しめる展示・体験コーナーをはじめ、プラモデル、カード、ゲームなどの分野で個別で実施していた世界大会を同イベント内で開催予定。

「富野由悠季展（仮）」 2029年東京国立博物館で開催決定

ガンダム50周年となる 2029年に、東京国立博物館で「富野由悠季展（仮）」を開催する。1979年に放送を開始したTVシリーズ『機動戦士ガンダム』をはじめ、ガンダムシリーズを手掛けた富野由悠季の軌跡を振り返る展示会。詳細は後日お知らせ。

ガンダムランドマーク構想

ガンダムランドマーク構想がスタートする。世界中のファンが足を運びたくなるような“ガンダムの新しい施設”を日本に作る予定。詳細は後日お知らせ。

「実物大ユニコーンガンダム立像」 フィナーレ

2017年9月より、８年11カ月にわたってお台場で親しまれてきた「実物大ユニコーンガンダム立像」（東京都江東区）は、2026年8月末をもって展示を終了。8月末のフィナーレに向けて、新たなデカール装飾を施した姿で展示するほか、さまざまな催しを予定している。詳細は以下の公式サイトでお知らせ。

ガンダム IP×地域活性 「ガンダムお祭りプロジェクト」スタート

2024年以降「福岡 博多祇園山笠」や「北海道 さっぽろ雪まつり」と、IP×地域活性の一環として地元のお祭りへ出展。2026年度は、本企画を 「ガンダムお祭りプロジェクト」として、更に拡大。郷土で愛されるお祭りにガンダムが出展することで、地域の魅力を引き出し、ご当地で愛されるガンダムを目指す。今後の開催予定は以下の公式サイトでお知らせ。

日本記念日協会より正式認定 毎年4月7日を「ガンダムの日」に制定

「ガンダム 50周年プロジェクト」の一環として、毎年4月7日を「ガンダムの日」とすることを一般社団法人 日本記念日協会に申請し、記念日として正式に登録認定された。日付は『機動戦士ガンダム』のアニメーション初回放送日が1979年4月7日（土）だったことにちなんでいる。今後、毎年4月7日にはさまざまな施策を展開予定。

「GUNDAM」×「hololive production」スペシャルコラボレーション企画

カバー株式会社とバンダイナムコグループ横断で企画・コンテンツを展開する「GUNDAM」×「hololive production」のスペシャルコラボレーション。本日のガンダムカンファレンスで、情報解禁第2弾のコラボタレントとオリジナルカラーのモビルスーツを発表した。また、情報解禁第１弾のコラボタレントのパイロットスーツとミニキャラ（通称“ぬいアーマー”）、エンブレムのデザインなども公開した。

日本企業初 使用済ランナーを配合したプラモデル原料が「SGSグリーンマーク認証」を取得

バンダイナムコグループでは、2021年4月から「ガンプラリサイクルプロジェクト」を推進してきた。「ガンプラリサイクルプロジェクト」は、ガンプラのランナー（プラモデルの枠の部分）を回収し、新たなガンプラへと循環させる取り組みです。ファンの皆さんの協力により、2021年4月から2026年3月までに約 174トンの使用済ランナーを回収している。

このたび、使用済ランナーを配合した原料が「SGS グリーンマーク認証」を取得しました。SGS グリーンマークとは、品質に関わる試験、検査、認証を行う国際的な認証機関である SGS が、製品の環境への配慮や安全性を証明する認証マーク。日本企業がリサイクル原料に関するSGSグリーンマーク認証を取得するのは初の事例。

これまで回収したランナーは主にダーク系の単色エコプラを用いた体験キットに活用してきたが、原料の開発を進め、通常のプラスチック原料に回収ランナーを10％配合し、再着色した原料を使うことで多色エコプラの量産が可能となった。今後この新開発の原料においてもSGSグリーンマークを取得し、さまざまな商品に活用していく予定。