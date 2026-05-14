多くの中学校では、「中間テスト」「期末テスト」などの定期テストが実施されます。4月に中学校に入学した子どもがいる保護者にとって、定期テストの成績はどうしても気になってしまいがち。成績次第では「塾に通わせた方がいいかも？」と悩むケースも考えられます。また、声掛け次第で子どものやる気を失わせたり、プレッシャーをかけたりしてしまうことがあるため、注意が必要です。

【要注意】「テストの点数」が良くてもわが子を追い詰める！？ これが、親が絶対に言ってはいけない“NGワード”です！

子どもの試験の成績に親はどのように向き合うべきなのでしょうか。子どもを塾に通わせるときの注意点や、成績が良かったときに褒めるコツなどについて、探究型学習に特化した民間学童保育「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長で、教育アドバイザーの鶴原頌太郎さんに聞きました。

頭ごなしに叱るとやる気を失わせる結果に

Q.中学に入って最初のテスト結果が、親の予想を遥かに下回っていたとします。感情的に怒鳴らないために、親ができることはありますか。

鶴原さん「思っていたよりもテストの点が悪いとなると、どうしても『だから勉強しなさいって言ったのに！』など、つい頭ごなしに叱ってしまうというケースは少なくないと思います。最初のテストで怒られるという失敗体験が色濃く残ってしまうと、『次もどうせダメだろう』『何をやっても無駄なんだ』と自己肯定感や自尊心が傷ついてしまい、勉強に取り組んでほしいと思っている保護者の方からすると、このような接し方は逆効果となってしまいます。

『どうやって子どもに接したらいいんだろう』と悩まれている保護者に意識していただきたいのは、否定的な言葉ばかり述べるのではなく、努力していた行動を褒めたり、次にどうやって生かせるのかを一緒に考えたり、お子さんがポジティブな行動に移せるような言葉を掛けてあげるように意識するという点です。

たとえ結果に結びつかなくても、『毎日勉強を継続して頑張ったよね』と振り返ったり、次のテストに向けて苦手科目を克服するための目標や計画を一緒に立ててみたり、継続して勉強に取り組んでいけるような声掛けをしたりすることは、お子さんにとっても安心して次の目標に向けて気持ちを切り替えられる手助けにもなるでしょう」

Q.周囲の子どもの「塾通い」が気になり、焦って子どもを塾に入れようとする人がいます。この場合、「教育虐待」の入り口になる恐れはありますか。

鶴原さん「まず前提として、塾に通っているからといって必ずしもすべてのお子さんの学力が向上するとは限りません。『周りの子どもがみんな塾通いをしているから、自分の子どもも通塾させなくちゃ』という気持ちを優先させてお子さんの気持ちをないがしろにしたまま塾通いを続けると、『塾に行きたくない』『勉強もしたくない』というように、勉強へのモチベーションや意欲が低下し、学校での過ごし方にも影響を与える可能性もあるでしょう。

『周りの人が通っているから』ではなく、塾に通わせたいという明確な理由を、お子さんの意見も尊重しながら一緒に話し合って決めることが理想的です。塾に通う目的や目標が明確になると、お子さんに合ったレベルや指導方法のクラスがある塾が見つけやすくなります。

とはいっても、通い始めてから初めてわかる事柄もあるでしょう。もしもお子さんから『行きたくない』と言われたら、怒るのではなくまずは何が原因で塾に行きたくないのか、その原因を共有してもらうことが重要です。例えば『塾での拘束時間が長い』『疲れてしまう』ということであれば、授業回数を減らしたり、クラス替えを検討したりすることで解決できる可能性もあります。

適している勉強方法やモチベーションの上げ方というのは、お子さん一人一人異なり、誰しもが当てはまる正解はありません。入塾する際にも、もし『やめたい』といわれた際にも、お子さんの意見を尊重しながらサポートできると良いですね」

「次も頑張ろうね！」がプレッシャーに？

Q.「点数ではなく努力した過程を褒めることが大切」とよくいわれますが、具体的にどのような言葉を掛ければ、子どもの次へのモチベーションにつながりますか。

鶴原さん「『過程を褒める』というのは、テストなどの結果が出るまでに積み重ねた努力や、コツコツ継続してきたこと、試行錯誤をして工夫したことなどが挙げられます。

例えばテストの点数が良かったときの反応として、結果を褒めるときに『いい点が取れたね！ 次も頑張ろうね！』と声を掛けたとします。問題のない褒め方のように思えますが、結果だけを褒めてしまうとお子さんは『次もいい点を取らなければいけない、いい点じゃなければ意味がない』とプレッシャーを背負い、『よい点＝成功しなければ価値がない』と考えてしまうようになります。

すると、次に挑戦した際に失敗をしてしまうと、必要以上に自分を責めてしまったり、失敗を避けるために挑戦することを諦めてしまったりするケースもあります。

一方で、過程を褒めるパターンでは、『毎日コツコツ復習を続けたおかげだね』『集中して苦手なところに取り組めたからだね』など、結果につながったプロセスを具体的に褒めるというものです。具体性を持たせることで、よい結果だった場合は成功体験を得られることでモチベーション向上につながり、努力することや継続することがプラスにつながるということを理解できるようになります。

また、たとえ失敗してしまったとしても、次にどのような工夫をしたら改善できるのか、という挑戦をするモチベーションが身に付くことも期待できるでしょう」

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「学力を向上させたい」という保護者の気持ちも分かりますが、一番重要なのはやはり当事者である子どもの気持ちを尊重してあげることでしょう。テストの結果ですべてを判断するのではなく、努力した点は褒めてあげて、次につなげられるような接し方ができるとよいですね。