壱番屋（愛知県一宮市）のカレーライス専門チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」（ココイチ）が、2025年11月に行われた「肉塊総選挙」で1位を獲得した「ホロ肉ドカンと豪快カレー」を5月15日から数量限定で再販します。

【画像】ドドーン！ 米より肉が大きい…肉塊レベル4のボリュームがヤバイ！ コレです！

同商品は、「肉塊プロジェクト」の“初代肉塊カレー”として2023年4月と11月に店舗・数量限定で販売し、いずれも約2週間で完売になる店舗が続出した人気メニュー。

スプーンでほぐれるほど柔らかく仕上げた豚肩ロース肉の塊の上に、「シャリアピンソース」をたっぷりとかけてあるのが特徴。ガツンと香るニンニクの風味とオニオンソテーの甘みが効いたしょうゆベースのソース、さらに、フライドガーリックもトッピングし、味とボリュームにパンチがあります。

豚肩ロース肉の量を「肉塊レベル」で表し、レベル1〜4の間でオーダーすることが可能。店内飲食の価格はレベル1が1690円（税込み）です。なくなり次第、終了。

肉塊総選挙は、公式「X」で歴代の肉塊カレー5商品を対象に、「もう一度食べたい肉塊カレー」を決定するため、投票形式で実施されました。