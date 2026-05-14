´äÅÄ¹äÅµ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥°¡ß¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¬¤ÁÃËÁ°¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ð¡×¥¯ー¥ë¡õ¾Ð´é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①´äÅÄ¹äÅµ¤Î¡ÈÇú¥¤¥±¡É¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í»Ñ¡¿¡ØKCON JAPAN 2026¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡ÛGAN¡ØKCON¡Ù¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¿¡ÖWho's Next¡×Dance Practice¡Ê¡ØKCON¡Ù¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ë
´äÅÄ¹äÅµ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´äÅÄ¹äÅµ¡ÖÇú²»¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×
¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢GAN¤È¤·¤Æ2026Ç¯Âè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖWho¡Çs Next / RISE NOW¡×¤ò7·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£5·î12Æü¤Ë¡ÖWho¡Çs Next¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¡£
´äÅÄ¤Ï¡Ö¡ÉWho¡Çs Next¡ÉOUT NOW Çú²»¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿§¥¤¥ó¥Êー¤Ë¥°¥ìー¤Î¥Æー¥éー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤ÇÃÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤¿¡£Î¾¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ²£¤ò¸«¤ä¤ê¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3ËçÌÜ¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¾¯¤·¤º¤é¤·¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð´é¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¤Á¾å¤²¤¿Á°È±¤âÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤À¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¾Ð´é¤Ë¤ä¤ê¤ì¤¿¡×¡Ö¥ê¥à¥ì¥¹ºÇ¶¯¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ð¡×¡Ö3Ëç¤È¤â¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£Æü¤â¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¡Ö¤½¤ÎÈ±·¿¹¥¤¡×¡Ö¤¬¤ÁÃËÁ°¤¹¤®¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£GAN¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë¤¬¡ÖWho¡Çs Next¡×¤òÀ¤³¦½éÈäÏª
¤Ê¤ª¡¢´äÅÄ¤Ï5·î10Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØKCON JAPAN 2026¡Ù¤Ç¡ÖWho¡Çs Next¡×¤òÀ¤³¦½éÈäÏª¤·¤¿¡£