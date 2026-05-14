ココスジャパン（東京都港区）が運営するファミリーレストラン「ココス」のキャンペーン「チョコミン党フェア」が5月14日から期間限定で行われます。

【画像】で…でかい！ 党員にはたまらない…チョコミン党パフェの全貌がコレです！ 全メニューも一挙に！

チョコミントのアイスやパフェなどが楽しめる同フェアでは、目玉商品として、チョコミントアイス、濃厚ベルギーチョコアイス、ザクザクとしたチョコミントクランチが楽しめるビッグパフェ「チョコミン党パフェ」（1199円、以下、税込み）が登場するほか、「チョコミン党ガトーショコラ」（605円）、「チョコミン党フラッペ」（649円）、「ミニ！チョコミン党パフェ」（539円）、「チョコミン党アイス」（363円）が販売されます。

また、今年は、昨年好評だったという「スーパースースーソース」（110円）がパワーアップしています。

フェアの開催が同月8日に公式「X」アカウントで発表されると、“党員”たちから「待っとった！」「毎年楽しみにしてるイベントが来た！」「チョコミン党なのでぜったい食べに行きます！」といった声が寄せられていました。