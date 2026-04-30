「ドイツのカツ丼よりずっと美味しいよ」日本の分厚いとんかつにドイツ人男性が驚愕の本音
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YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「日本のとんかつにドイツ人が完全に感動」と題した動画を公開した。動画では、案内人とドイツ人男性らがとんかつ店を訪れ、分厚い日本のとんかつを「ドイツのカツ丼よりずっと美味しいよ」と大絶賛するやりとりが収められている。
日本のとんかつ店にやってきた一行。空腹を隠しきれない様子のドイツ人男性は「めっちゃお腹空いたよ…」とこぼし、「日本語でHungryって何て言うの？」と案内人に質問を投げかける。「腹減った」と教わると、男性はすぐさま「Very腹減った」と独自の表現で応用し、料理を待ちきれない様子で笑顔を見せた。
続いて、念願の日本食であるとんかつが目の前に運ばれる。一切れを箸で慎重に掴んで口に運ぶと、男性は目を丸くして言葉を失い、しみじみと感嘆の声を漏らした。
食事を進める中、案内人が「ドイツのとどう違う？」と問いかけると、男性は「ドイツのはもっと薄いんだよ」と、手を使って厚みを表現しながら驚きをあらわにし、「ドイツのカツ丼よりずっと美味しいよ」と、日本のとんかつのクオリティを手放しで称賛した。
真剣な表情でとんかつを味わい続ける男性は、「真面目にめちゃくちゃ美味しいよ！」「豚ロースめっちゃ美味しいよ！」と語り、終始ご満悦だ。分厚くジューシーに揚げられた日本のとんかつが、ドイツ人の味覚を完全に虜にした様子がうかがえる。
言葉の壁を越え、日本の食文化を通じて喜びを分かち合う姿からは、和やかで飾らない関係性が伝わってくる。外国人ゲストの素直なリアクションを通して、日本のとんかつの魅力が改めて浮き彫りになる食事風景となった。
日本のとんかつ店にやってきた一行。空腹を隠しきれない様子のドイツ人男性は「めっちゃお腹空いたよ…」とこぼし、「日本語でHungryって何て言うの？」と案内人に質問を投げかける。「腹減った」と教わると、男性はすぐさま「Very腹減った」と独自の表現で応用し、料理を待ちきれない様子で笑顔を見せた。
続いて、念願の日本食であるとんかつが目の前に運ばれる。一切れを箸で慎重に掴んで口に運ぶと、男性は目を丸くして言葉を失い、しみじみと感嘆の声を漏らした。
食事を進める中、案内人が「ドイツのとどう違う？」と問いかけると、男性は「ドイツのはもっと薄いんだよ」と、手を使って厚みを表現しながら驚きをあらわにし、「ドイツのカツ丼よりずっと美味しいよ」と、日本のとんかつのクオリティを手放しで称賛した。
真剣な表情でとんかつを味わい続ける男性は、「真面目にめちゃくちゃ美味しいよ！」「豚ロースめっちゃ美味しいよ！」と語り、終始ご満悦だ。分厚くジューシーに揚げられた日本のとんかつが、ドイツ人の味覚を完全に虜にした様子がうかがえる。
言葉の壁を越え、日本の食文化を通じて喜びを分かち合う姿からは、和やかで飾らない関係性が伝わってくる。外国人ゲストの素直なリアクションを通して、日本のとんかつの魅力が改めて浮き彫りになる食事風景となった。
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