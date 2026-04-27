生島峰至氏が指摘…素早いゴロ捕球→送球に重要な“順番”

ゴロ処理のスピードを上げようとしたとき、多くの小中学生は「とにかく速く動くこと」に意識が向いてしまう。しかし、大阪桐蔭高出身で、現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営するなどベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、ただ急ぐことと、技術に基づいた速さは全くの別物であると警告する。大切なのは、捕球、握り替え、ステップという一連の動作の順番を絶対に崩さないことだ。

「結果的に動きが速くなっても、順番が崩れていれば練習の意味がなくなる」と生島さんは指摘する。特にスピードを意識しすぎると、送球時のステップが小さくなり、必要な力強さが失われてしまう傾向がある。本来、送球には大きく強いステップが不可欠だ。動作のスピードを上げる過程でも、この強さが維持されていなければ、実戦でアウトは取れない。

打球処理のスピードアップは、決して無理に急がせることではない。まずは正しい形、正しい順番、そして動作の強さを保てる範囲で、徐々に速度を上げていく。この順序を守ることで、初めて「基本に裏打ちされた本物の速さ」が手に入るのだ。

ここで重要になるのが指導者の声掛けだ。「スピードを上げろ」という抽象的な指示は、子どもたちの形や順番をバラバラにしてしまう。指導者は、まず子どもたちの動きを観察し、「動きのスピードは上がっているけれど、順番が違う。ゴロ処理の形を守ったまま、上げられるところまで上げていこう」と誘導してあげる必要がある。

単に動きを速くするのは容易だが、正しい動きを維持したまま速くするのは難しい。だからこそ、日々の練習ではその難しさに目を向け、形と強さに妥協しない姿勢が求められる。基本の型が速さによって磨かれるとき、守備のレベルは一段上のステージへと進化するはずだ。（First-Pitch編集部）