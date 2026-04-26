元中日・森野将彦氏が解説…ダウン、レベル、アッパーでもない打撃理論

バッティングに取り組む子どもやその指導者にとって、正しいスイング軌道の習得は永遠の課題だろう。中日一筋で通算1581安打､165本塁打を記録し､打撃コーチも務めた森野将彦氏は、ダウンでもレベルでもアッパーでもない独自の打撃理論を紹介している。

近年はアッパースイングが主流のように語られることも多いが、森野氏にそのイメージは全くないという。最初からアッパーを意識すると、バットのヘッドを下から持ち上げなくてはならない。森野氏は「ダウンでもなければアッパーでもレベルでもない」とし、最短距離でバットを出すことを推奨している。

来たボールを確実にとらえ、しっかり飛ばすための“最短のスイング”とはどのようなものか。構えた位置から手を出すだけでは打球は遠くに飛ばない。重要なのは、バットのヘッドを自分の体から離さずにインサイドから出すこと。体にバットを引き寄せ、下半身の回転でヘッドを出していく。

下半身から順に回転させた力をバットスピードに変えることが、一連のスイング動作となる。投じられたボールの軌道をイメージする際、最初はレールを引くように線で考える。しかし、バントとは異なりヒッティングでは「線で引いてきたものを、点で捉えなきゃいけない」感覚を持つことがポイントになる。

注意したいのは、低めの捌き方。現役時代に落合博満監督から「低めの変化球には手を出すな」と言われていた森野氏は、ベルトより上の空間を高めとイメージして狙っていた。低めに対してダウンスイングになると体が突っ込んでしまうからだ。どんなコースでも突っ込まず、最短で出すことが上達への近道となる。（First-Pitch編集部）