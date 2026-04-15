メッツ戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われたメッツ戦に「1番・指名打者」で出場。8回の第4打席で申告敬遠され、昨年から続く連続試合出塁を「48」に伸ばした。球場には大ブーイングが沸き起こった。

3打数無安打で迎えた8回の打席、1死二塁で打席に入った大谷に相手ベンチは申告敬遠を選択。自身が持つ連続試合出塁の日本人記録を更新したが、勝負を避けられた結果に本拠地は騒然。続くタッカーが適時打を放ちドジャースが勝ち越した。

大谷は昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から連続試合出塁を継続。4月10日（同11日）のレンジャーズ戦で、2009年のイチロー氏（マリナーズ）を抜き日本人単独トップの44試合をマークし、その後も記録を伸ばしている。

これで1975、1976年にロン・セイが記録した47試合を抜き、球団4位の48試合連続出塁となった。球団記録は1954年のデューク・スナイダーの「58」。メジャー記録は1949年のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）がマークした「84」となっている。（Full-Count編集部）