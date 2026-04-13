レンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は12（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。2試合連発となる今季5号の先頭打者アーチを放ち、ドジャースタジアムは歓声に包まれた。

完璧に振り抜いた。対峙するは2度のサイ・ヤング賞を誇る右腕ジェイコブ・デグロム。両者が対戦するのは意外にも初だった。その初球。97.9マイル（約157.5キロ）のフォーシームを捉えた。

飛距離374フィート（約114メートル）、打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、角度39度の一発が右翼スタンドに飛び込んだ。大谷の先頭打者アーチは通算26本目。前日の同カードで右腕ライターからボール球のスライダーを強振し、2試合連続となる先頭打者アーチをかけた。

また、昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から継続している連続試合出塁記録を「46」に更新した。

大谷は開幕から6試合連続ノーアーチで長打も打点もゼロだったが、3日（同4日）のナショナルズ戦で元巨人のマイコラスから今季1号を放つと、そこから4試合で3本塁打と一気に調子を上げた。試合前の時点で打率.283、4本塁打9打点、出塁率.412、OPS.940。

レンジャーズ3連戦の最終日は、佐々木朗希投手が先発登板した。後輩を援護する一発に、ロサンゼルスも拍手を送った。（Full-Count編集部）