手越祐也、「ほぼ元カノ」と久々の再会 約6年ぶりスタジオ出演に感謝
歌手・タレントの手越祐也が、きょう12日放送の日本テレビ系謎解き冒険バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜 後7：58）に出演する。同番組のスタジオに登場するのは、約6年ぶり。自身のXを12日までに更新し、収録を振り返った。
【写真】「ほぼ元カレだから！」手越祐也のリアクション
投稿で同番組の予告動画の投稿を紹介。予告では、久々の再会となったイモトアヤコが「ほぼ元カレみたいなもんなので」とボケ。出川哲朗が「イッテQメンバーは付き合ったり別れたりぐちゃぐちゃだから！」とさらにツッコミを入れ、スタジオは大爆笑に包まれた。
この予告に手越は投稿で「大好きなファミリーとほぼ元カノに会いに行ってきました笑」と乗っかり、「こういう幸せな想いを出来るのはいつも支えてくれてる人や仲間と大切な視聴者の方のお陰です。本当にありがとう！！」と感謝。「ぜひ観てね」と呼びかけた。
【写真】「ほぼ元カレだから！」手越祐也のリアクション
投稿で同番組の予告動画の投稿を紹介。予告では、久々の再会となったイモトアヤコが「ほぼ元カレみたいなもんなので」とボケ。出川哲朗が「イッテQメンバーは付き合ったり別れたりぐちゃぐちゃだから！」とさらにツッコミを入れ、スタジオは大爆笑に包まれた。
この予告に手越は投稿で「大好きなファミリーとほぼ元カノに会いに行ってきました笑」と乗っかり、「こういう幸せな想いを出来るのはいつも支えてくれてる人や仲間と大切な視聴者の方のお陰です。本当にありがとう！！」と感謝。「ぜひ観てね」と呼びかけた。