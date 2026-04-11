プロトレーナー・船木永登氏が伝授…安定感が抜群に変わる足首トレ

野球を一生懸命に続ける中で、故障でプレーを断念せざるを得ない選手は少なくない。小学生からプロまでを指導するプロトレーナー・船木永登さんも、「怪我で断念してきた選手をたくさん見てきました」と語る。成長に伴い出力が上がると、体を制御できず故障に繋がるケースが多い。そこで重要になるのが、地面と唯一接する足首の安定性だ。地面を捉える感覚を養い怪我予防に繋がる、低学年からできる「足首4方向トレーニング」を紹介したい。

足首の安定性が高まると「捻挫を防げたり、地面反力を捉えることができる」という。着地がスムーズになれば、地面からの力がよりダイレクトに伝わり、上半身への連動性を高め、結果として球速や飛距離の向上にも寄与する。逆に足元が不安定なままでは、力をロスするだけでなく、特定の部位に負担が集中し、大きな故障を招くリスクが高まってしまう。

具体的な実践として、まずは足首の前後をほぐすストレッチ「ペダリング」で下準備を行う。その後、足首を「下から上」「内から外」「外から内」「上から下」の4方向へ動かすトレーニングへ移る。立った状態で片足を浮かせ、足首を固定したまま下から上へ動かし、前側の筋肉を刺激する。続いて内から外、外から内、上から下へと動かしていく。この4方向の筋肉に刺激を入れることで、足首を支える力が均等に整い、土台が強固になる。

注意点は「足首だけでなく、足全体を一緒に動かしてしまう」こと。必ず足首より先を動かす意識が肝要となる。内から外、外から内は可動域が狭く難しく感じるかもしれないが、丁寧に行いたい。各10回を2セット、両足合わせても3分程度で完了するため、練習前や自宅での習慣に取り入れやすい。

トレーニング前後で片足立ちを比較すると「足首の安定が全然違う、踏み感が変わります」と、船木さんはその効果を強調する。安定感が出れば、脳が「強く地面を踏める」と正しく認知し、より強い出力を生み出せるようになる。怪我の予防とパフォーマンスアップは密接に関わっている。低学年のうちから足元の感覚を研ぎ澄ませることで、大好きな野球を長く、全力で楽しめる体を手に入れてほしい。（First-Pitch編集部）