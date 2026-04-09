初回の“異変”に日本ファンざわつく

【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）

“相棒”の突然の行動に日本ファンの間で困惑の声が広がった。ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回4安打1失点の好投を披露した。ただその裏で、バッテリーを組んだウィル・スミス捕手が大谷の初球後にとった“要求”に、SNS上では「え、どうした？」「スミスのハンデ痛すぎたw」と失笑が続出した。

初回、大谷が先頭打者に投じた94.7マイル（約152.4キロ）のシンカーは低めに外れ、判定はボールに。惜しいコースではなかったものの、スミスはすぐさまチャレンジを要求。判定は覆らず失敗に終わると、スミスは首をかしげながら結果を受け入れるしかなかった。

試合後にスミスはこの場面について「（あの一球はミットを）高めに構えていて、直球が低めになった。僕は（ストライクゾーンに）入っていると思った」と説明。捕手としての感覚で“いける”と判断していたようだ。

突然のチャレンジに、日本のファンは騒然。「え？ ウィル・スミス、初球からABSチャレンジ（自動ストライク・ボール判定システム）使ったの……??」「スミス何で1球目でABSチャレンジ使うんだよw」「スミスチャレンジ早すぎ……失敗……」「ウィル・スミス初球からABS失敗 どした??」「これ未だになんでABSチャレンジしたかわからん」「初球のチャレンジ失敗っていうスミスのハンデ痛すぎたw え、どうした？って感じだよ」といった声が相次ぎ、試合序盤からファンの視線を集める珍場面となった。

3-4と1点差で敗れた試合後、大谷自身もこの場面について質問を受けると、苦笑いを浮かべながら本音を明かした。「うーん、まあ、ボールだなとは思いました（苦笑）。まあ基本的にはキャッチャーがチャレンジしたほうが（判定が覆る）確率は高いので。僕が確信すればしますけど、ウィルのことを止めるということはしないですね」とコメント。相棒の判断を尊重しつつも、率直な気持ちを明かしていた。（Full-Count編集部）