24回2/3連続無失点でストップ、日本人先発記録の更新ならず

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間9日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。6回4安打1失点と好投し、今季2勝目の権利を持って降板した。防御率0.00。

2回まで走者を背負いながらもゼロに抑えた。両軍無得点の3回2死二塁、サンチェスに左翼線へ先制適時二塁打を献上。24回2/3連続無失点で、2013、2014年の岩隈久志（マリナーズ）と2024年ダルビッシュ有が持つ25回連続無失点の日本人先発記録の更新はならなかった。

大谷は昨年8月27日（同28日）の本拠地・レッズ戦の4回から連続無失点を記録。前回3月31日のガーディアンズ戦で6回1安打無失点と好投し、22回2/3を連続無失点としていた。

4回は3者凡退。5回もわずか6球で3人で片付けた。1点を勝ち越した6回、先頭・ゲレーロJr.の左中間二塁打に許したものの、後続を仕留めた。6回96球（ストライク60球）を投げ、2奪三振1四球、4安打1失点（自責0）だった。

岡本和真とは初回2死一、二塁で空振り三振。今季最速100.1マイル（約161.1キロ）でピンチを脱した。3回2死二塁は一飛、6回1死一塁は三邪飛に打ち取った。

なお、バットでは初回先頭で四球を選び、43試合連続出塁をマーク。2009年イチロー（マリナーズ）に並ぶ日本人歴代1位となった。3回2死は空振り三振。5回2死一塁では死球で出塁したが、得点にはつながらなかった。7回無死一塁は遊ゴロだった。（Full-Count編集部）