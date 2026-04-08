大谷は敵地・ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合連続となる4号本塁打と自己最長42試合連続出塁が期待される。山本由伸投手は今季2勝目をかけて先発する。

大谷は前日6日（同7日）の同戦で「1番・DH」で先発出場し、4回に2試合連続となる中越え3号ソロを放った。3回の内野安打で4試合連続マルチ安打。6打数2安打1打点で打率.282、OPS.926とした。チームは14点を奪って大勝し、今季初の4連勝を飾った。

山本は前回1日（同2日）の本拠地・ガーディアンズ戦で6回4安打2失点と好投。しかし、チームの援護に恵まれず、今季初黒星を喫した。昨年ワールドシリーズ3勝を挙げてMVPに輝いたトロントの地で再び快投が期待される。

ブルージェイズは通算112勝右腕ケビン・ガウスマンが先発する。昨季は32試合で10勝11敗、防御率3.59。今季は0勝0敗、防御率0.75。前回1日（同2日）の本拠地・ロッキーズ戦では6回2安打無失点。勝ち負けはつかなかった。（Full-Count編集部）