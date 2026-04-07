東農大・勝亦陽一教授が推奨…運動神経と守備力を同時に高める練習法

少年野球の現場では、捕球や送球の正確性が選手に身に付かず、練習も単調になりがちだと悩む指導者は少なくない。身体動作や発育発達を科学的に研究する育成のスペシャリスト・東京農業大の勝亦陽一教授は、運動量を確保しながら守備力を高める「移動キャッチボール」を推奨している。

試合での守備は、常に動きの中で正確なプレーが求められる。この練習は2人1組で移動しながらお互いにボールを投げ渡すことで、実戦に近い感覚を養うのが狙いだ。「ボールを落とさないことが大事になります」と勝亦教授が語るように、捕球の確実性を遊びの中で高められる。

用意するのはボール1球。2人1組で前方に進み、「1人が5歩歩いたらボールを相手にパスする」というルールで行う。ボールを落としたら終了で、歩く以外にジャンプもOKにする。大きく弾みながら前方に進む動作「バウンディング」も取り入れるようになるため、自然と下半身強化にも繋がる。

慣れてくると、最後の5歩目で相手側を向いて捕球体勢に入るなど、複雑な体の動きを行うようになる。低学年は少ない歩数から始め、多くても10歩程度にする。「正確にやることを重視しています」。テンポやスピードが上がっても、捕って投げる正確性を失わないことが重要だ。

歩数ではなく時間を基準にし、3秒以内でボールをパスするといったルールを設けても面白いだろう。小学校高学年になれば長い距離を速く進めるようになるため、タイムを競うなど競技性を取り入れると「盛り上がります」。楽しみながら身体能力や捕球技術が高まっていくはずだ。（First-Pitch編集部）