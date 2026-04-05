【衛生観念ヤバ！義両親と同居】「同居キツかったよな」わかってくれた旦那＜第22話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第22話 ようやく気づく
【編集部コメント】
置いてあった哺乳瓶を見て、フミカさんがこれまでしてきていた頑張りを思い出したコウセイさん。フミカさんは、体調が悪い中でも、特にユズちゃんに関することはフラフラになりながらでもこなしてきていました。当時は「キレイ好きなんだな」くらいにしか考えていなかったコウセイさんですが、フミカさんが出ていったと聞き、この家での生活がどれほどストレスだったかやっと理解できた様子。夫婦で方向性も一致したので、あとは義両親が別居の話を聞いてどう思うかですね……！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第22話 ようやく気づく
【編集部コメント】
置いてあった哺乳瓶を見て、フミカさんがこれまでしてきていた頑張りを思い出したコウセイさん。フミカさんは、体調が悪い中でも、特にユズちゃんに関することはフラフラになりながらでもこなしてきていました。当時は「キレイ好きなんだな」くらいにしか考えていなかったコウセイさんですが、フミカさんが出ていったと聞き、この家での生活がどれほどストレスだったかやっと理解できた様子。夫婦で方向性も一致したので、あとは義両親が別居の話を聞いてどう思うかですね……！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙