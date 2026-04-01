【Amazon 新生活セール Final】アディダスの人気シューズが最大50%OFFに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されています。先行セールの価格はAmazon 新生活セール Final本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール対象商品の中からアディダスのシューズをご紹介。通学などのタウンユースからスポーツまで、幅広いタイプのシューズを取り揃えています。

クラシックなルックスのアドバンコートシリーズ

薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ

1970年代から変わらぬ人気を誇るグランドコート

テニスシューズをモチーフにした日常使いに最適な一足

スリッポンタイプで履きやすいゴムサンダル

定番の「グランドコート」をアップデートしたモデル

ボリューム感のあるシルエットが特徴の「キャンパス」

コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル

機能性に優れたタフなゴアテックススニーカー

タイムの測定が楽しくなる軽量ランニングシューズ

伸縮性のあるストラップを備えたスリッポン構造のスニーカー

ミッドソールのクッショニングが長距離ランナーをサポート

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。