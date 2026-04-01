【Amazon 新生活セール Final】アディダスの人気シューズが最大50%OFFに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されています。先行セールの価格はAmazon 新生活セール Final本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中からアディダスのシューズをご紹介。通学などのタウンユースからスポーツまで、幅広いタイプのシューズを取り揃えています。

→ Amazon「アディダス」のページはこちら

→「Amazon 新生活セール Final」はこちら

クラシックなルックスのアドバンコートシリーズ


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) メンズ アドバンコート LQA23 GZ5301スニーカー スニーカーアドバンコート

8,470円 → 4,277円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69 スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm

7,150円 → 3,998円（44%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1970年代から変わらぬ人気を誇るグランドコート


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー グランドコート TD ユニセックス大人 スニーカーグランドコート ベース 2.0コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW9251)26.5 cm

7,150円 → 3,718円（48%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



テニスシューズをモチーフにした日常使いに最適な一足


adidas(アディダス)

[アディダス] メンズ VL コート ベース NLF52スニーカー アディダス スニーカー VL COURT ベース メンズ NLF52 ホワイト 27.0 cm

6,600円 → 4,690円（29%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スリッポンタイプで履きやすいゴムサンダル


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) スポーツサンダル アディレッタ クロッグ LEQ20 ユニセックス大人 スポーツサンダルアディレッタ クロッグ

4,950円 → 2,969円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



定番の「グランドコート」をアップデートしたモデル


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) メンズ グランドコートベース EOU26 GW9255スニーカー [アディダス] スニーカー グランド コート ベース EOS85 メンズ フットウェアホワイト/シャドーネイビー/インパクトイエロー(GW9255) 26.5 cm

7,150円 → 3,717円（48%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ボリューム感のあるシルエットが特徴の「キャンパス」


adidas(アディダス)

[アディダス] キャンパス 00s メンズ カジュアル シューズ Campus 00s HQ8708 HQ8710 HQ8711 [並行輸入品] [アディダス] キャンパス 00s メンズ カジュアル シューズ Campus 00s HQ8708, 28.0 cm [並行輸入品]

15,400円 → 10,673円（31%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ [アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW3848) 27.0 cm

7,150円 → 3,998円（44%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



機能性に優れたタフなゴアテックススニーカー


adidas(アディダス)

[アディダス] メンズ テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX NKA14トレイルランニングシューズ アディダス トレイルランニングシューズ テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX ユニセックス大人 NKA14 コアブラック/コアブラック/セミインパクトオレンジ (JI0959) 26.5 cm

15,400円 → 9,239円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



タイムの測定が楽しくなる軽量ランニングシューズ


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) メンズ ファルコンラン DBG95スニーカー [adidas(アディダス)] スニーカー FALCONRUN M(DBG95) メンズ コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(F36199) 26.5 cm

4,193円 → 3,294円（21%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



伸縮性のあるストラップを備えたスリッポン構造のスニーカー


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー ライト レーサー アダプト 4.0 メンズ スニーカーLITE ADIRACER アダプト 4.0

7,150円 → 3,610円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ミッドソールのクッショニングが長距離ランナーをサポート


adidas(アディダス)

[アディダス] メンズ GLX 7 NKX11ランニングシューズ アディダス ランニングシューズ GLX 7 ユニセックス大人 NKX11 コアブラック/コアブラック/コアブラック (ID8757) 26.0 cm

6,600円 → 4,296円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) ソックス消臭 ワンポイント 底パイル ショート丈ソックス デオドラント ニオイ クッション 靴下 SOCKS 福助 フクスケ fukuske 3足組メンズ 消臭 ワンポイント 底パイル ショート丈ソックス デオドラント ニオイ クッション 靴下 SOCKS 福助 フクスケ fukuske 3足組

1,430円 → 1,216円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


adidas(アディダス)

アディダス ダッフルバッグ イーピーエス ダッフルバッグ 50 ユニセックス大人 IKK26 アディダス ダッフルバッグ イーピーエス ダッフルバッグ 50 ユニセックス大人 IKK26 ブラック

7,700円 → 4,179円（46%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


adidas(アディダス)

[アディダス] リュック・バックパック クラシック バッジ オブ スポーツ バックパック L9583 リュック・バックパッククラシック バッジ オブ スポーツ バックパックブラック/ホワイト(HG0349)NS

3,300円 → 1,551円（53%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「アディダス」のページはこちら

→「Amazon 新生活セール Final」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります