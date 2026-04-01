【Amazon 新生活セール Final】アディダスの人気シューズが最大50%OFFに
今回は、セール対象商品の中からアディダスのシューズをご紹介。通学などのタウンユースからスポーツまで、幅広いタイプのシューズを取り揃えています。
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クラシックなルックスのアドバンコートシリーズ
adidas(アディダス) メンズ アドバンコート LQA23 GZ5301スニーカー スニーカーアドバンコート
8,470円 → 4,277円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ
[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69 スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm
7,150円 → 3,998円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1970年代から変わらぬ人気を誇るグランドコート
[アディダス] スニーカー グランドコート TD ユニセックス大人 スニーカーグランドコート ベース 2.0コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW9251)26.5 cm
7,150円 → 3,718円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
テニスシューズをモチーフにした日常使いに最適な一足
[アディダス] メンズ VL コート ベース NLF52スニーカー アディダス スニーカー VL COURT ベース メンズ NLF52 ホワイト 27.0 cm
6,600円 → 4,690円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スリッポンタイプで履きやすいゴムサンダル
adidas(アディダス) スポーツサンダル アディレッタ クロッグ LEQ20 ユニセックス大人 スポーツサンダルアディレッタ クロッグ
4,950円 → 2,969円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
定番の「グランドコート」をアップデートしたモデル
adidas(アディダス) メンズ グランドコートベース EOU26 GW9255スニーカー [アディダス] スニーカー グランド コート ベース EOS85 メンズ フットウェアホワイト/シャドーネイビー/インパクトイエロー(GW9255) 26.5 cm
7,150円 → 3,717円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ボリューム感のあるシルエットが特徴の「キャンパス」
[アディダス] キャンパス 00s メンズ カジュアル シューズ Campus 00s HQ8708 HQ8710 HQ8711 [並行輸入品] [アディダス] キャンパス 00s メンズ カジュアル シューズ Campus 00s HQ8708, 28.0 cm [並行輸入品]
15,400円 → 10,673円（31%オフ）
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コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ [アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW3848) 27.0 cm
7,150円 → 3,998円（44%オフ）
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機能性に優れたタフなゴアテックススニーカー
タイムの測定が楽しくなる軽量ランニングシューズ
adidas(アディダス) メンズ ファルコンラン DBG95スニーカー [adidas(アディダス)] スニーカー FALCONRUN M(DBG95) メンズ コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(F36199) 26.5 cm
4,193円 → 3,294円（21%オフ）
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伸縮性のあるストラップを備えたスリッポン構造のスニーカー
[アディダス] スニーカー ライト レーサー アダプト 4.0 メンズ スニーカーLITE ADIRACER アダプト 4.0
7,150円 → 3,610円（50%オフ）
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ミッドソールのクッショニングが長距離ランナーをサポート
[アディダス] メンズ GLX 7 NKX11ランニングシューズ アディダス ランニングシューズ GLX 7 ユニセックス大人 NKX11 コアブラック/コアブラック/コアブラック (ID8757) 26.0 cm
6,600円 → 4,296円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
アディダス ダッフルバッグ イーピーエス ダッフルバッグ 50 ユニセックス大人 IKK26 アディダス ダッフルバッグ イーピーエス ダッフルバッグ 50 ユニセックス大人 IKK26 ブラック
7,700円 → 4,179円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[アディダス] リュック・バックパック クラシック バッジ オブ スポーツ バックパック L9583 リュック・バックパッククラシック バッジ オブ スポーツ バックパックブラック/ホワイト(HG0349)NS
3,300円 → 1,551円（53%オフ）
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