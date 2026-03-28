東京・池袋の商業施設サンシャインシティ内の「ポケモンセンターメガトウキョー」で女性店員が男に刃物で刺されて死亡した事件で、元交際相手の住所、職業不詳広川大起容疑者（２６）が、自身の意識が失われる直前まで、女性と自分を交互に刺していたことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は、広川容疑者が他人を巻き込む「拡大自殺」を図ったとみて殺人容疑で調べている。

同庁の発表によると、死亡したのは東京都八王子市のアルバイト春川萌衣さん（２１）。広川容疑者は２６日夜、店内で春川さんの首や腕などを刺して殺害した疑い。自分の首も刺し、搬送先で死亡した。

捜査関係者によると、春川さんには首を中心に十数か所の刺し傷があった。店内の防犯カメラには、広川容疑者がレジカウンター内にいた春川さんを刺して馬乗りになった後に、春川さんと自分を交互に刺し続ける様子が映っていた。

春川さんは２０２５年７月頃から夢だったポケモンセンターでの勤務を始めたが、当時交際していた広川容疑者が「お前には向いてないから辞めろ」と言うようになり、春川さんから別れを告げたという。

その後、春川さんがＬＩＮＥでのメッセージを拒否するなど一切の連絡を絶つと、広川容疑者は春川さんの仕事帰りに待ち伏せ、自宅周辺までつきまとうなどのストーカー行為を繰り返すようになったとされる。

春川さんから相談を受けた警視庁は同年１２月以降、春川さんに計９回接触し、職場の変更を助言するなどしていた。