本拠地開幕戦を前にロッカーへ用意…4000ドル相当の逸品

ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、チームメートやスタッフへ粋な贈り物を用意した。ロッカーに届けられた豪華なプレゼントの内容に対し、米ファンの間では驚きと称賛の声が寄せられた。

開幕戦の直前、各選手のロッカーには大谷からのギフトバッグが丁寧に用意されていた。「ハッピー・オープニングデー、スリーピート（3連覇を）!」と熱いメッセージが添えられたバッグの中身は、日本が誇る高級ブランド「セイコー」の腕時計だった。米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者によると、その価値は1本あたり4000ドル（約63万円）に上るという。

この計らいには現場からも感激の声が漏れている。贈り物を受け取ったミゲル・ロハス内野手は「本当に素晴らしい時計をくれました。一生大切にします」と至宝への感謝を口にし、チームの絆を再確認していた。また、デーブ・ロバーツ監督もウイスキーを贈るなど、チーム全体が開幕に向けて士気を高めている。米メディアも「このチームは明らかに他とは一線を画している」と、大谷の細やかな心遣いを一斉に報じた。

米ファンも続々と反応し、大谷の“人間性”に感動したようだ。「史上最高」「嫌いになれるわけがない」「そういうところが本当に彼らしい日本人らしい振る舞い」「オオタニが大好きよ」「信じられないチームメートだわ」「本当に何て素晴らしんだ」「一流の人格」といった称賛のコメントが殺到。プレーのみならず、その非の打ち所がない人格に改めて熱い視線が注がれている。（Full-Count編集部）