¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸Âçºå¡ÙËÜÆü³«Ëë¡£
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ó°æ¾æ²ð¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËèÆüÊüÁ÷¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ç¡¼¥É¡¼´ØÀ¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¤òÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTXQ FICTION¡¿¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð
¤³¤Î¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦»¥ËÚ¤ÇÌó18Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢µ¤±Ô¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦Íü¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢¡Ö¥¤¥·¥Ê¥¬¥¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Âç¿¹»þÀ¸¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Âçºå¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤¬ËÜÆü3/27(¶â)¤è¤ê³«Ëë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçºå²ñ¾ì¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¿·ºîÅ¸¼¨¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸Âçºå¡Ù¸ÂÄê¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«Ëë¤ËÀè¤¬¤±3/25(¿å)26(ÌÚ)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÀè¹ÔÂÎ¸³²ñ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Âç¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´¤Ï´îÅÜ°¥³Ú¤Î¤¤¤º¤ì¤Î´¶¾ð¤Ë¤âÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¸¼¨Êª¤Î°ìÉô¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹
¢£ÆÜ²ÖÀ»ÂÀÏº¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¶²ÉÝ¿´¤Ï¡¢ËÜÇ½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤Ï¿Í¤È¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤³¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶á¤µ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¶²ÉÝ¿´¤Î²óÏ©¤ò³«¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÅÚÃÏ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¶²ÉÝ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤Îº¹°Û¤¬¡¢¶²ÉÝ¿´¤ÎÀµÂÎ¤Ë¶á¤Å¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç¿¹»þÀ¸¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¶²ÉÝ¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¹¡£
²¿¤«¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í²¿¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆâÂ¦¤ÇÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎØ³Ô¤ÎÄê¤Þ¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò½¸¤á¡¢ÇÁ¤¹þ¤ß¡¢¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸¤È¤Ï
¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤¢¤ë¤â¤Î¡¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬À¸ÍýÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¶²¤ì¤äÉÔ°Â¡£
Ã±¤Ê¤ëÌ¿¤Î´í¸±¤ä¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¸«¤·¤Æ¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤âÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢»þ¤ËÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÔ¹çÍý¤µ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÃ¼¡×¡ÖÊÄ½ê¡×¡Ö»ëÀþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶²ÉÝ¿´¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸ Âçºå¡Ù
¡¦ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î27Æü(¶â)¡Á2026Ç¯5·î10Æü(Æü)
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:30(ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ´Û30Ê¬Á°¤Þ¤Ç) ¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂÎ¸³½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó90Ê¬
¡¦²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ËÌ´ÛÃÏ²¼1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥Ü¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3-1ÃÏ²¼1³¬¡Ë
¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿³ô¼°²ñ¼ÒËèÆüÊüÁ÷¡¿¥Æ¥ì¥ÓÂçºå³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ç¡¼¥É¡¼´ØÀ¾
¡¦´ë²è¡§Íü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢Âç¿¹»þÀ¸(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)
¡¦²ñ¾ì¶¨ÎÏ¡§¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
¢£Æþ¾ìÎÁ
2,300±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÍÎÁ
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ¹¥É¾ÈÎÇäÃæ
¢¨·ô¼ï¤ÏÊ¿Æü·ô¤ÈÆü»þ»ØÄê·ô¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¡¦¤Ô¤¢
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë
¡¦¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡ª
¢£·ô¼ï
¡üÊ¿Æü·ô¡§´ü´ÖÃæ¤ÎÊ¿Æü¤ËÆþ¾ì²ÄÇ½
¢¨GW´ü´Ö¤Î4·î30Æü(ÌÚ)¡¢5·î1Æü(¶â)¡¢5·î6Æü(¿å¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¤Ï¡ÖÆü»þ»ØÄê·ô¡×°·¤¤¤È¤Ê¤ê
¤Þ¤¹¡£
¡üÆü»þ»ØÄê·ô¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦ÆÃÄêÆü¡Ë¡§²¼µÆüÄø¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö»ØÄê¥Á¥±¥Ã¥È(90Ê¬Ã±°Ì)
¢¨ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü½ËÆü¡¢¤ª¤è¤Ó°Ê²¼¤ÎÆÃÄêÆü
¢§ÂÐ¾ÝÆüÄø¡§
3·î¡§28(ÅÚ)¡¢29(Æü)
4·î¡§4(ÅÚ)¡¢5(Æü)¡¢11(ÅÚ)¡¢12(Æü)¡¢18(ÅÚ)¡¢19(Æü)¡¢25(ÅÚ)¡¢26(Æü)¡¢29(¿å¡¦½Ë)¡¢30(ÌÚ)
5·î¡§1(¶â)¡¢2(ÅÚ)¡¢3(Æü)¡¢4(·î¡¦½Ë)¡¢5(²Ð¡¦½Ë)¡¢6(¿å¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¡¢9(ÅÚ)¡¢10(Æü)
¢§»þ´ÖÏÈ¡Ê90Ê¬Ã±°Ì¡Ë¡§¢¨¾åµÆüÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¼µ¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡11:00~12:30 ¢12:00~13:30 £13:00~14:30 ¤14:00~15:30 ¥15:00~16:30
¦16:00~17:30 §17:00~18:30 ¨18:00~19:30
Å¸Í÷²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¦Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¦TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡Ú¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡ÛⒸ2026¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸Âçºå¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡ÚÆ°²è¡ÛTXQ FICTION¡¿¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð
¤³¤Î¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦»¥ËÚ¤ÇÌó18Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢µ¤±Ô¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦Íü¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢¡Ö¥¤¥·¥Ê¥¬¥¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Âç¿¹»þÀ¸¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Âçºå¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤¬ËÜÆü3/27(¶â)¤è¤ê³«Ëë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«Ëë¤ËÀè¤¬¤±3/25(¿å)26(ÌÚ)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÀè¹ÔÂÎ¸³²ñ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Âç¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´¤Ï´îÅÜ°¥³Ú¤Î¤¤¤º¤ì¤Î´¶¾ð¤Ë¤âÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¸¼¨Êª¤Î°ìÉô¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÆÜ²ÖÀ»ÂÀÏº¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¶²ÉÝ¿´¤Ï¡¢ËÜÇ½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤Ï¿Í¤È¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤³¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶á¤µ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¶²ÉÝ¿´¤Î²óÏ©¤ò³«¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÅÚÃÏ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¶²ÉÝ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤Îº¹°Û¤¬¡¢¶²ÉÝ¿´¤ÎÀµÂÎ¤Ë¶á¤Å¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç¿¹»þÀ¸¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¶²ÉÝ¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¹¡£
²¿¤«¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í²¿¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆâÂ¦¤ÇÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎØ³Ô¤ÎÄê¤Þ¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò½¸¤á¡¢ÇÁ¤¹þ¤ß¡¢¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸¤È¤Ï
¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤¢¤ë¤â¤Î¡¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬À¸ÍýÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¶²¤ì¤äÉÔ°Â¡£
Ã±¤Ê¤ëÌ¿¤Î´í¸±¤ä¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¸«¤·¤Æ¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤âÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢»þ¤ËÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÔ¹çÍý¤µ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÃ¼¡×¡ÖÊÄ½ê¡×¡Ö»ëÀþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶²ÉÝ¿´¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸ Âçºå¡Ù
¡¦ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î27Æü(¶â)¡Á2026Ç¯5·î10Æü(Æü)
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:30(ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ´Û30Ê¬Á°¤Þ¤Ç) ¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂÎ¸³½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó90Ê¬
¡¦²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ËÌ´ÛÃÏ²¼1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥Ü¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3-1ÃÏ²¼1³¬¡Ë
¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿³ô¼°²ñ¼ÒËèÆüÊüÁ÷¡¿¥Æ¥ì¥ÓÂçºå³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ç¡¼¥É¡¼´ØÀ¾
¡¦´ë²è¡§Íü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢Âç¿¹»þÀ¸(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)
¡¦²ñ¾ì¶¨ÎÏ¡§¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
¢£Æþ¾ìÎÁ
2,300±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÍÎÁ
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ¹¥É¾ÈÎÇäÃæ
¢¨·ô¼ï¤ÏÊ¿Æü·ô¤ÈÆü»þ»ØÄê·ô¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¡¦¤Ô¤¢
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë
¡¦¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡ª
¢£·ô¼ï
¡üÊ¿Æü·ô¡§´ü´ÖÃæ¤ÎÊ¿Æü¤ËÆþ¾ì²ÄÇ½
¢¨GW´ü´Ö¤Î4·î30Æü(ÌÚ)¡¢5·î1Æü(¶â)¡¢5·î6Æü(¿å¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¤Ï¡ÖÆü»þ»ØÄê·ô¡×°·¤¤¤È¤Ê¤ê
¤Þ¤¹¡£
¡üÆü»þ»ØÄê·ô¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦ÆÃÄêÆü¡Ë¡§²¼µÆüÄø¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö»ØÄê¥Á¥±¥Ã¥È(90Ê¬Ã±°Ì)
¢¨ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü½ËÆü¡¢¤ª¤è¤Ó°Ê²¼¤ÎÆÃÄêÆü
¢§ÂÐ¾ÝÆüÄø¡§
3·î¡§28(ÅÚ)¡¢29(Æü)
4·î¡§4(ÅÚ)¡¢5(Æü)¡¢11(ÅÚ)¡¢12(Æü)¡¢18(ÅÚ)¡¢19(Æü)¡¢25(ÅÚ)¡¢26(Æü)¡¢29(¿å¡¦½Ë)¡¢30(ÌÚ)
5·î¡§1(¶â)¡¢2(ÅÚ)¡¢3(Æü)¡¢4(·î¡¦½Ë)¡¢5(²Ð¡¦½Ë)¡¢6(¿å¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¡¢9(ÅÚ)¡¢10(Æü)
¢§»þ´ÖÏÈ¡Ê90Ê¬Ã±°Ì¡Ë¡§¢¨¾åµÆüÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¼µ¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡11:00~12:30 ¢12:00~13:30 £13:00~14:30 ¤14:00~15:30 ¥15:00~16:30
¦16:00~17:30 §17:00~18:30 ¨18:00~19:30
Å¸Í÷²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¦Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¦TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡Ú¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡ÛⒸ2026¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸Âçºå¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ